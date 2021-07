Peralta arregla el suelo levantado por las raíces de los árboles en el Paseo de la Mujer

El Ayuntamiento de Peralta ya ha comenzado a adecentar el Paseo de la Mujer, un espacio muy transitado en el que el adoquín, debido a las raíces de los árboles, ha sufrido importantes desperfectos que han hecho que sea una zona peligrosa de paseo.



Las obras, que empezaron la semana pasada, estarán listas para finales de octubre, que es cuando tienen que justificar la actuación para recibir los 75.000 euros de subvención que llegarán gracias a una enmienda presentada por el PSN a los Presupuestos Generales de Navarra; el resto lo financiará el Consistorio. Y es que, apunta el alcalde Juan Carlos Castillo, el presupuesto total es de unos 160.000 euros.



Los árboles, explica el primer edil, "hacen un círculo que rodean todo el parque y las raíces se han expandido levantando todo el suelo con el peligro que ello conlleva".



Las opciones de mejora, insiste Castillo, pasaban por quitar los árboles o tratar de adaptarse a ellos, que es la alternativa que han escogido. Por este motivo van a colocar junto a estos ejemplares una zona ajardinada para que, en caso de que las raíces salgan, no afecte a la zona peatonal, y también van a cambiar todo el adoquín; utilizarán hormigón impreso más sencillo y que no da tantos problemas y el material que van a quitar lo guardarán por si lo pueden reutilizar en algún otro espacio.



"Es un parque por el que pasean muchísimas personas y es una zona de paso, por lo que el suelo levantado suponía un importante peligro para los ciudadanos", reitera Castillo que, además, asegura que el mobiliario se mantendrá a la espera de ver cómo pueden ubicar los bancos en espacios sombríos. Además, las esculturas no sufrirán ningún desperfecto.



Parque memorial

Hay que recordar que este Paseo de la Mujer, el primer parque memorial de la Mujer en Navarra, cuenta con una serie de esculturas que hacen que este espacio sea idílico.

De hecho, en marzo del 2020, justo antes del confinamiento, inauguraron Mujeres y libros, una pieza que reconoce a las mujeres escritoras y creativas de Navarra entregadas al conocimiento y a su divulgación.



A esta obra se le suman otras como Mujeres víctimas y resistentes, colocada en 2016 en honor a las mujeres vejadas y humilladas que sacaron adelante a sus familias, y Ama, en recuerdo de las madres de sangre y adopción, las luchadoras, las cuidadoras, las valientes y las comprometidas.



Todo ello sin olvidarse de La Hermandad, de Joxe Ulibarrena, que preside el lugar.