Aoiz pide su rescate

La villa, que tuvo la mayor industria del siglo XX, trabaja en la actualidad para evitar el vacío de su polígono, la despoblación que sufre la comarca y reclama su deuda por Itoiz

Históricamente Aoiz ha sido un núcleo industrial importante, centro de los valles de Aezkoa, Arce y Lónguida; nudo de comunicaciones con un activo comercio derivado de las industrias, desde El Irati, la más importante, Sedinsa, Solano, Muebles Iribarren... que poblaron un polígono hoy desmantelado. Este vacío industrial y la despoblación que sufre la comarca mantienen en vilo al Ayuntamiento agoizko.

Han pasado cinco meses desde que Siemens Gamesa cerrara su planta en el polígono de Aoiz y mientras se impone la realidad de su desmantelamiento, la vida cotidiana continúa silenciosa en el pueblo marcada además por la covid -19. En la apariencia de que nada o poco se mueve, está el trabajo imparable del Ayuntamiento y de otros agentes por su futuro.

"Esta es nuestra segunda pandemia, la primera fue la deslocalización pura y dura de Gamesa", declara el alcalde, Ángel Martín Unzué (EH Bildu), en referencia a la crisis que azota por partida doble a la villa: la sanitaria y la económica que ya arrastraban, matiza, antes de que la planta de palas abandonara su producción. Este hecho, reconoce, les ha abierto las puertas del Gobierno, al que han trasladado la necesidad urgente de activar Aoiz y la comarca. Y asegura el alcalde que han encontrado receptividad.

Por si esto fuera poco, al frente de la actual Corporación, Ángel Martín Unzué se ha propuesto seguir en su legislatura la línea de la anterior para reclamar el sentimiento de deuda que creen que Navarra tiene con la zona de Aoiz, Arce Lónguida y Oroz Betelu. Esto es hablar de un territorio que soporta una infraestructura generadora de riqueza a toda Navarra, el binomio Itoiz-Canal de Navarra.

"Entendemos que por esto tiene que haber una compensación", mantiene el alcalde. Aoiz se quedó con un proyecto de restitución temporal inacabado por el que se dejaron de invertir en la zona 28 millones de euros para ejecutar en diferentes proyectos (11 millones correspondían a la extinta Fundación Canal de Navarra y 17 al Ministerio de Medio Ambiente), concreta.

El embalse es una espada de Damocles. En momentos concretos se vive con inquietud. "No podemos olvidar lo que tenemos arriba. En esta época reciente de seísmos de hasta 4,5 a finales del verano, ha sido inevitable revivir miedos y fantasmas del pasado".

El recuerdo de la fractura social que supuso el embalse todavía remueve. A la pregunta de si se ha hecho el duelo, Martín Unzué responde afirmativamente. "Sí, y prácticamente está curado. Pertenece al pasado con sus diferencias. Los movimientos favorables a Itoiz por el desarrollo prometido fueron para comprar voluntades, y se ha pagado un alto precio. Ahora Aoiz es un pueblo vivo que quiere tirar para adelante", afirma.

IMPULSO El Prepirineo es la segunda zona de Navarra con extrema despoblación y reclama la misma atención concedida a otros territorios. "Somos una comarca con alto índice de despoblación y alta problemática económica, pero somos la zona que desarrolla esa riqueza y exigimos contrapartida", insiste.

En esta dirección se mueve el Ayuntamiento en su trabajo diario. La otra línea importante es la búsqueda de un escenario favorable a nuevas oportunidades de empleo y emprendimiento para el desarrollo de la comarca.

En esta cuestión, Aoiz choca con el engranaje financiero, porque su suelo industrial está en manos de los bancos. "Hemos trasladado al Gobierno que lo adquiera para poderlo ofertar a empresas que quieran venir; también que siga el proyecto de reciclaje de Gamesa". De este modo, naves públicas se pueden convertir en nidos de oportunidades o centros dinámicos de la vida rural", apunta Carlos García.

El agente de desarrollo de Cederna (con casi tres décadas de trabajo en zona) conoce el problema y sabe que las grandes empresas producen riqueza, pero no apuestan en muchos casos por el territorio.

Cuando el Gobierno crea doce estructuras en la reforma del Mapa Local establece que Navarra debe funcionar de forma cohesionada, y Aoiz está llamada a ser cabecera que proporcione vida con sus funciones (la llamada carta de capitalidad). Explica García que esta es la cuestión: "Aoiz es el centro funcional de la comarca Prepirineo que tendría que ser la fuerza motriz y dar vida, pero no puede por su deterioro. Si Aoiz no puede dar trabajo, la comarca no funciona. Y ese es problema".

ENTORNO DESFAVORECIDO La zona del Prepirineo gozaba en 2006 de pleno empleo y su caída llegó con la crisis de 2008. Los datos más recientes recogen que en 2019 el paro registró un incremento del 15% y en octubre de este año creció hasta alcanzar el 28% (en Navarra el incremento se sitúa en el 22%). El 57% de personas paradas del Prepirineo son de Aoiz (2 de cada 3) y la tasa de desempleo roza en la localidad el 14%, mientras que en Navarra está en 9,3%.

De 2019 a 2020, en Aoiz el paro ha pasado de 168 personas a 237 ( 41 % de media entre hombres y mujeres ). En el sector de la industria, de 26 parados ha subido a 53 (103%). En servicios, se eleva a 116 personas (23% de incremento). La lectura es que un 40% de crecimiento del desempleo en Aoiz no proviene del sector servicios , si no de la industria. "Esto nos lleva a decir que tenemos que generar actividad industrial, porque se espera la reactivación de los servicios con el paso de la pandemia, pero será más complicado que se reactive la industria. O se incentivan recursos, o no salimos", resume Carlos García, y destaca el aumento del desempleo en menores de 25 años, "Es un problema que las nuevas generaciones no encuentren salida", añade.

RECLAMACIÓN Aoiz es un territorio dinámico que necesita impulso del Gobierno para cambiar la tendencia del territorio "que cada día está más despoblado, más desasistido, con menos recursos e interlocución, y eso es lo que reclamamos", expresan ambos.

Alcalde y agente lo tienen claro. "El Gobierno tiene que entender que para que Aoiz ejerza de centro funcional del Prepirineo y afronte los gastos de todos los servicios que proporciona necesita que adquiera suelo industrial para dar oportunidad de empleo y que compense al territorio por la riqueza que genera a las arcas municipales de Navarra el agua de Itoiz, que convierte suelos de baja en alta productividad, mientras que esta comarca cada vez está más empobrecida". Esta reclamación de derechos surge también con la reactivación en el Prepirineo del colectivo Irati Bizirik. No quieren estudios técnicos, lo que precisan es que el Gobierno actúe en lo esencial a la vista de estos datos con políticas que no creen desigualdad. Medir por ratio de población causa desigualdades y encarece el precio repercutido por habitante.

"Si no se alcanza el número de socios para que una piscina sea viable, el Gobierno tiene que saber que todos los navarros tienen derecho a bañarse en las mismas condiciones", sostienen. El mismo ejemplo sirve para la brecha digital. "No puede ser que a un territorio lleguen solo 30 megas y a otros 100. Esto es fundamental y repercute en cuestiones claves como el teletrabajo.

Esta es parte de la estrategia en la que trabajan a nivel local y comarcal. Aunque no se perciba, en Aoiz (con su Agenda Local 21 renovada) se está haciendo mucho trabajo, recalcan Unzué y García.

"Estamos en un punto de inflexión", aseveran, y proyectan un Aoiz de futuro. Para ello participan en proyectos que le posicionarán entre los grandes itinerarios naturales (Bicimugi, Euro Velo3, Camino Natural del Irati y Calzada Romana). No quieren quedarse a desmano.

Se mueven en el presente con la confianza en el Gobierno, a quien tienden la mano ahora para recibir, y le piden ayuda para acabar con la amenaza del desempleo y la despoblación. Un impulso que permita poner en valor sus puntos fuertes , su patrimonio, riqueza de entorno y sus gentes dinámicas y comprometidas que exprimen creatividad e ilusión colectiva para vivir.

en corto

Dos líneas. Empleo y territorio son las dos líneas de trabajo que sigue el Ayuntamiento de Aoiz, con la mirada puesta en toda la comarca.

Prepirineo. De 2019 a octubre de 2020 el paro subió en Aoiz de 168 a 237. En el sector de la industria, de 26 a 53 personas desempleadas (103%).xx

ángel martín Unzué "Aoiz es un pueblo vivo que quiere tirar para adelante"

El alcalde destaca el esfuerzo colectivo por mantener la actividad y la vida en la localidad.

carlos garcía "es vital generar oportunidades de empleo en la zona"

Agente de desarrollo y Ayuntamiento suman sus energías en este sentido.

"Somos la zona que genera esta riqueza para Navarra y exigimos compensación" ángel martín Unzué Alcalde de Aoiz/Agoitz