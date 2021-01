Centenario en pandemia con la familia de residentes

Cumplir cien años de vida en tiempos de pandemia rodeada de la familia de residentes en el centro en el que habita, la residencia municipal San Vicente de Paul de Sangüesa, hizo que el aniversario de Isabel Zaratiegui Armendáriz fuera el martes uno de los más especiales.



Protocolos y medidas sanitarias por la covid-19 no permitieron hacer una fiesta como las que acostumbra a hacer la residencia en estos casos, pero a Isabel no le faltaron ni dulces ni flores. Por un lado, las de sus sobrinas y también las de la alcaldesa de su ciudad que, por la misma causa no pudo felicitarle en persona, pero las envió en nombre del Ayuntamiento y de la vecindad. Además , la plantilla se volcó para hacer de una fiesta íntima una jornada especial.