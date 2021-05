Koldo Cilveti Zazpe: "Esperamos volver a celebrar la fiesta con ilusión, fuerza y relevo"

De no ser por la pandemia, Burgui, Pueblo de los Oficios, habría celebrado hoy la edición número 30 de su Día de la Almadía.

En torno al primer fin de semana de mayo, Burgui, en el valle de Roncal, vive la fiesta que recuerda la importancia de su pasado almadiero, una jornada singular que atrae a miles de visitantes. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, hoy cumpliría su edición número 30. En tres décadas solo se ha suspendido en tres ocasiones: en 2020 y 2021 por la pandemia y en 2012 por la lluvia.

Koldo Cilveti Zazpe, presidente de la Asociación Cultural de Almadieros Navarros, organizadora del evento, tiene las fechas bien presentes.

Segundo año sin Día de la Almadía. ¿Esperado?

–Sí, aunque lo hicimos oficial a primeros de este mes, ya lo vimos claro desde enero que es cuando empezamos la preparación de los trabajos para este día. Este año con la pandemia, no nos podíamos juntar, así que ya dimos por hecho entonces que no se celebraría.

Sin almadías, sin cross popular, ni Fiesta de la Madera. ¿Cómo lo vive Burgui?

–Con pena de un segundo año de vacío, también en el valle, porque es la jornada festiva es de todos los pueblos de Roncal, aunque Burgui sea referente. También con cierto miedo de que la fiesta caiga en el olvido.

La Fiesta de la Madera es en octubre y el panorama puede cambiar para entonces.

–Eso esperamos. El año pasado pensamos igual, bien es cierto que ha pasado un año y estamos en otro punto con la vacunación. En el 2020 la hicimos virtual. Contábamos con la participación de artistas habituales del concurso y nos lanzamos a ello. Este año confiamos en poder hacerla presencial y trabajamos sobre esa base, pendientes siempre de la evolución de la covid.

¿Qué hace la asociación mientras tanto?

–Seguimos trabajando en el Paseo de los Oficios, que es donde se instalan las figuras de la Fiesta de la Madera, las últimas: la carbonera, lavandera y alpargatera, incluso las de la edición virtual . Estamos dando forma al tema y a las bases de este año que todavía no hemos planteado.

¿Dos años sin trabajos previos para el Día de la Almadía se notan en el río Esca?

–Sin duda. Llevamos dos años sin limpiar y debajo de la presa se acumula gran cantidad de piedra. Si no lo arreglamos, no se podría bajar. No es fácil, supone entrar en conflicto con la CHE y el Gobierno de Navarra. De todos modos, este año si no llega a ser por la pandemia, igual habríamos tenido que suspender por falta de caudal. Baja muy poca agua.

¿Teme que estas suspensiones frenen la llegada de nuevas generaciones?

–Esperemos que no, aunque nunca es bueno porque cuesta organizar y echar a andar de nuevo las fiestas populares. El relevo ya había llegado antes de que se suspendiera el año pasado con un grupo joven con mucho interés. Habrá que volver a empezar.

¿Cuentan con ayuda?

–La del voluntariado siempre, es la base. A nivel económico, el Ayuntamiento, la Junta del Valle de Roncal y la D.O. del queso. Hay que contar también los fondos de las personas asociadas, que somos 360, con una cantidad simbólica de 15 euros al año. Ahora estamos trabajando para dar a conocer que la asociación está reconocida como receptora de ayudas MECNA, (entre los proyectos de mecenazgo concedidos por el Gobierno de Navarra por lo que es deducible el 80% de cada aportación en la declaración de la Renta. Cuantas más personas se animen, mejor.

en corto

Suspendida tres veces. En tres décadas, el Día de la Almadía solo se ha suspendido en 2020 y 2021, por la pandemia, y en 2012, a consecuencia de la lluvia.

la frase

koldo cilveti "el joven relevo ha llegado"

El presidente espera que se mantenga el joven relevo con el que ya contaban antes de la crisis sanitaria.

"Trabajamos sobre la base de que la Fiesta de la Madera pueda ser presencial"

"El Paseo de los Oficios crece cada año con nuevas figuras del concurso"