Ciriza pone en valor los bosques sostenibles frente a las emisiones

aoiz/agoitz – El consejero de Cohesión Territorial y presidente del Consorcio de Residuos de Navarra, Bernardo Ciriza, destacó ayer la importancia de los bosques sostenibles utilizados para la fabricación de papel, y su valor como sumideros de CO2 en la lucha contra el cambio climático.

"Los bosques son vitales para nuestro bienestar; una gestión sostenible consigue mejorar el medio ambiente, generar riqueza en entornos rurales y prevenir desastres naturales", resaltó Ciriza durante una visita a la planta de Smurfit Kappa en Sangüesa y a una zona de bosques sostenibles que la empresa gestiona en Cáseda, coincidiendo con el Día Europeo de la Bolsa de Papel.

En la visita a la explotación forestal Ciriza estuvo acompañado por el gerente de NILSA, Fernando Mendoza; el presidente de la Mancomunidad de Sangüesa, Javier Solozábal; el director general de la planta de Smurfit Kappa en Sangüesa, Pedro Mendarozketa; además de alcaldes y alcaldesas de la comarca.

El Consorcio de Residuos de Navarra está conformado por el Gobierno foral y 15 mancomunidades de residuos de la Comunidad. Como cada año conmemora el Día Europeo de la Bolsa de Papel para poner en valor este recurso que previene la generación de desechos y fomenta la economía circular.

proteger el planeta La jornada de este año se ha centrado en la gestión sostenible de los bosques, que además de aportar la materia prima para elaborar bolsas reutilizables, actúan como elemento de protección del ecosistema y el medio ambiente. Sobre ello, desde 2018 en Navarra está prohibida la entrega gratuita de bolsas de plástico en comercios, y desde 2020 no se permite ofrecer las que no sean biodegradables. Este 2021 han entrado en vigor en Navarra las prohibiciones para la venta de productos de plástico de un solo uso, entre otros, y de materiales que no sean reciclables: cubiertos, platos, pajitas, bastoncillos...

Como cierre a la jornada de ayer, la papelera Smurfit Kappa comunicó la donación de 4.000 bolsas de papel al Consorcio de Residuos y a la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa, que distribuirá este material a la ciudadanía durante los próximos meses, coincidiendo con la implantación de la recogida de materia orgánica en hogares y pequeños comercios de la comarca.

el dato

Una tonelada al año. Se calcula que cada metro cúbico de madera absorbe 1 tonelada de CO2 al año.

la frase

bernardo ciriza "una gestión sostenible de los bosques consigue mejorar el medio ambiente y prevenir desastres naturales"

Dice el consejero de Cohesión Territorial y Pte. del Consorcio de Residuos.