Comienzan las obras en el paseo de Pamplona de Tudela

tudela - El Ayuntamiento de Tudela explicó esta semana en rueda de prensa el desarrollo y organización de las obras de la primera fase de la remodelación del espacio y renovación de redes del paseo de Pamplona, trabajos que se iniciaron este mismo lunes. Según destacó el concejal de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Zeus Pérez, "esta actuación urbanística será una de las más importantes esta legislatura, y es sin duda, una obra de gran calado ya que afecta a una de las calles principales y uno de los accesos a la ciudad, que además se encuentra en un estado de conservación lamentable". El concejal subrayó además que "con el inicio de estas obras, damos también cumplimiento a uno de nuestros compromisos electorales y damos respuesta a una de las reivindicaciones de los vecinos de la zona". El proyecto de remodelación del paseo de Pamplona ha sido redactado por Blasco y Esparza Arquitectos y serán ejecutadas por Construcciones Boreste, SA. La actuación asciende a un importe de 687.100 euros, IVA excluido, y tiene un plazo de ejecución de 225 días. Las obras están cofinanciadas al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (Antiguo Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020).

El Consistorio tudelano celebró la semana pasada reuniones informativas con comercios y vecinos para explicar las principales afecciones de las obras. "Desde el Gobierno Municipal de Tudela hemos estado trabajando durante finales de diciembre y principios de enero del presente año, con el objetivo de minimizar las afecciones a vecinos y comercio, a quienes ya adelanto mis disculpas y en nombre del Gobierno Municipal por las molestias que se puedan ocasionar", informó. En lo que respecta a las afecciones a comercios y vecinos, tal y como expuso Zeus Pérez, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el jefe de obras José Miguel Jiménez, el acceso peatonal a garajes y comercios estarán garantizado durante toda la obra, si bien reconocieron que, llegado un momento determinado, será necesario la colocación de pasarelas. Asimismo, la empresa adjudicataria garantizará el acceso a garajes situados en el paseo de Pamplona mediante pasarelas/ chapones. No obstante en momentos puntuales no se descarta que no se pueda acceder (no más de un día). Por otro lado, el comercio del paseo de Pamplona podrá realizar la carga y descarga desde las 8 hasta las 11 de la mañana. También se habilitarán dos plazas para carga y descarga en la zona del aparcamiento que hay entre Ribotas Ebro y el Arenas.

Habrá también dos zonas habilitadas para que se sitúen los contenedores para la recogida de residuos sólidos: un espacio a la altura de la rotonda de la avenida de Zaragoza y otro junto a Ribotas Ebro.

transporte público Respecto al transporte público la parada de autobús urbano situada en el paseo de Pamplona ha dejado de estar operativa. No siendo posible su traslado, la parada de autobús que deberán usar los usuarios de esta zona es la situada en la avenida de Zaragoza/Barrio Verde. A la plaza de aparcamiento destinada a personas con movilidad reducida que ya hay en el aparcamiento situado entre Ribotas Ebro y el Arenas se sumará una más, con el fin de sustituir la que hay actualmente en el paseo de Pamplona. Las actuales plazas de aparcamientos reservadas como zona azul y verde dejarán de estar operativas, no pudiéndose aparcar en el paseo de Pamplona durante el transcurso de las obras. Por otra parte, el trafico no se verá afectado. La entrada y salida a la ciudad por el paseo de Pamplona se seguirá realizando como hasta ahora. - D.N.