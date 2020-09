Semana de la Movilidad en Tudela sin 'día sin coches'

tudela – El colectivo Ecologistas en Acción de la Ribera ha recriminado al Ayuntamiento de Tudela que dentro de las celebraciones de la Semana de la Movilidad, de claro tinte ecológico y de defensa del medio ambiente, el equipo de gobierno de Navarra Suma no haya incluido un Día sin Coches. Para este colectivo resulta anacrónico que en mitad de una celebración ecológica bajo el lema Por una movilidad sin emisiones, no se lleve a cabo ninguna actividad que vaya destinada, precisamente, a la reducción de las emisiones de los vehículos.

Ecologistas en Acción criticó ayer que "el día 22 de septiembre y en esta Semana Europea de la Movilidad, con el lema Por una movilidad sin emisiones no se haga nada contra quien las genera, ya que no va a haber ni un solo corte de tráfico, ni una sola zona cerrada a los coches el Día Sin Coches". Además lamentan que no se estén creando entornos seguros en los centros escolares, "algo que si ya era necesario, en estos momentos es obligado".

En este sentido, recuerdan que desde el Consistorio no se va a realizar ningún cierre de tráfico en ninguna calle, "que dote de sentido a este día". A juicio de Ecologistas en Acción, "lo que antes de la covid-19 era ya una necesidad es hoy una obligación y las instituciones no están actuando". Destacan que varios centros escolares de la capital ribera "están pidiendo el cierre de varias calles, sin obtener de momento respuesta del Ayuntamiento". Por este motivo recuerdan que en el terreno de la divulgación de reducir emisiones "el retroceso es evidente, ya que este año ni siquiera se van a realizar cortes algunos días de la Semana Europea de la Movilidad como otros años".

Destacan que en esta ocasión es especialmente importante regular la circulación de las entradas a los colegios porque una de las medidas implantadas es que los alumnos hagan fila ya desde fuera en las diferentes entradas. Sin embargo, señalan que "estas medidas no se están viendo acompañadas de otras, ya que al mismo tiempo se está permitiendo la normal circulación de vehículos a motor por estas calles, quedando alumnos, padres y resto de peatones en grave peligro ante la circulación de los coches". Pese a que se han puesto en contacto con el Consistorio y la Policía Local ésta le ha indicado que "no cuenta con personal suficiente y que van a estudiar el problema. Nuestra respuesta fue muy clara: tomen soluciones rápidas, en muchos casos no es precisa la presencia policial, y basta regular los cortes de tráfico con una simple señal".

propuestas El colectivo puso sobre la mesa del equipo de gobierno de Navarra Suma hace meses sus propuestas para reducir el número de vehículos y desplazamientos en la ciudad sin éxito. Entre las propuestas se encuentran el tratar de volver a implantar el transporte colectivo a las empresas, algo en lo que "no nos han hecho caso. Tienen que venir empresas consultoras a plantear ideas similares a las nuestras. Es muy probable que en la auditoria que va a hacer la empresa Eptisa para tratar de reducir las emisiones de nuestra ciudad una de las posibles acciones a realizar sea esta que estamos planteando. Por eso, desde nuestra asociación pedimos que se dejen de planes, que acaban en un cajón, y que pasen a la acción".

En el comunicado animan al Consistorio y a la Policía Municipal de Tudela a trabajar con ellos y con los directores de centros escolares "y dar un giro en la movilidad de la ciudad, un cambio valorado incluso por aquellos sectores que antes lo criticaban".

"Tienen que venir empresas consultoras para plantear ideas similares a las nuestras"