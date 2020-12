Defensa anuncia nuevos ejercicios en Bardenas del 14 al 18 de diciembre

El Ejército del Aire volverá a realizar ejercicios de fuego y bombardeo en el Polígono de Tiro de Bardenas desde el 14 al 18 de diciembre. Así lo ha anunciado en su página web la Comunidad de Bardenas para lo que cerraran el paso por la conocida como carretera perimetral que rodea las instalaciones militares. Es la tercera ocasión desde que se terminó el confinamiento en que Defensa anuncia que los aviones militares harán prácticas de bombardeo, si bien los ejercicios no se han detenido desde el mes de julio. El comunicado no informa, como en ocasiones anteriores, sobre si es fuego real o no ni el tipo de ejercicios que se van a realizar.

Tras los ejercicios del mes de noviembre la Asamblea Antipolígono rechazó las nuevas maniobras militares con fuego real y criticó el "oscurantismo tanto del Ministerio de Defensa como de la propia Comunidad de Bardenas a la hora de comunicar dichas maniobras a la población".

Más recientemente, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha realizado una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados de Madrid sobre el gasto que ha supuesto en 2019 y 2020 el Polígono de Tiro de Bardenas, así como las molestias que ha ocasionado a los vecinos en este tiempo. En las preguntas realizadas a la ministra de Defensa, Margarita Robles, Pozueta destaca "¿qué gasto anual ha supuesto durante el 2019 el Polígono de las Bardenas, al Ministerio de Defensa?; ¿qué gasto ha supuesto durante los meses de enero a 20 de noviembre de 2020?" o si "¿este Ministerio tiene constancia del malestar existente entre los vecinos y vecinas en la zona vecina al Polígono de las Bardenas?"

Los periodos de actividad en los que se controlará la afluencia de público del 14 al 18 de diciembre será de 8.45 a 11.00 y de 12.30 a 14.30 horas, cada uno de los cinco días.