La Mancomunidad adjudica de nuevo a FCC el servicio de limpieza de la Ribera

tudela – Si se cumplen los plazos, la limpieza mancomunada podría ponerse en marcha en el próximo mes de abril, según las estimaciones del presidente de la Mancomunidad de Residuos de la Ribera, Fernando Ferrer. Así lo señaló ayer en la asamblea tras dar a conocer que ayer mismo por la tarde habían adjudicado la limpieza mancomunada a la UTE formada por FCC y Rubio tal y como sucedió hace justo un año.

Al igual entonces que ayer, la Comisión Permanente (que de nuevo lo aprobó por unanimidad) apoyándose en un informe del gerente, Fermín Corella, estimó que la mejor oferta era la de FCC.

La diferencia está en que ha pasado un año, que la adjudicación de la limpieza sigue parada y que, como se le escapó al propio Ferrer en su intervención, es muy probable que la otra UTE (Cespa y Acciona), que aspiraba al contrato, vuelva a recurrir esta adjudicación. No hay que olvidar que hace un mes, Cespa acusó a Ferrer de "manipular la verdad jurídica" por cómo ha estado llevando el tema de la adjudicación de la limpieza mancomunada.

el origen Hace un año Cespa recurrió su exclusión del concurso y el Tribunal de Contratos Públicos de Navarra lo estimó y ordenó retrotraer el proceso a antes del análisis de los técnicos, anulando el informe del gerente Fermín Corella, fundamental en la exclusión, porque era contrario "a los principios de igualdad y transparencia", al no estar basada su decisión en "incumplimientos claros y expresos" sino en cierta "discrecionalidad técnica" a la hora de estimar que su oferta no era viable. Es decir que el informe del gerente no era objetivo.

Ferrer hizo caso omiso de la sentencia, hubo un nuevo recurso y Cespa volvió a ganar. Después se encargó un nuevo informe a Corella que, en esta ocasión, ha deparado una nueva adjudicación a la misma empresa anterior FCC, si bien ahora dicen que no es por los criterios técnicos ("en lo que están casi empatados", dijo Ferrer). Solo un año antes, el gerente Corella, con las mismas ofertas en la mesa, había desestimado la de Cespa porque decía que "no era viable". Ayer Ferrer afirmó que se otorgaba a FCC por un criterio económico ya que costará unos 580.000 euros menos que Cespa.

Otro aspecto es que Ferrer ya filtró esta misma resolución a la prensa en octubre, que no la había comunicado a las empresas afectadas, y que ayer, más de dos meses después, lo dio a conocer a la Permanente.

Según los plazos que señaló ayer Ferrer, hasta los primeros días del año no comunicará la resolución a las empresas, después se abrirá un periodo de recurso y probablemente en abril se adjudicará de forma definitiva. La cuantía definitiva, si se cumplen los números anunciados, será por unos 27 millones de euros.

lazareto Durante la Asamblea se abordó también el tema del incremento en las cantidades de dinero que, según su población, pone cada Ayuntamiento para el mantenimiento del Lazareto.

Según explicó Ferrer, el incremento exponencial de la llegada de perros y gatos (es el único de Navarra que también cuida gastos abandonados) y el no aumento de las adopciones hace que haya que aumentar los cuidados, gastos en veterinaria y otros aspectos. En el caso del Ayuntamiento de Tudela supondrá una partida de 10.000 euros más, mientras que en el de Corella serán 2.000 euros más. Precisamente, desde esta localidad, el edil Félix Bienzobas, afeó al presidente que se tengan que enterar de estos gastos cuando acuden a las asambleas, dado que no se informa de nada a los Consistorios.