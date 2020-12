La oposición alerta ante el futuro endeudamiento del Ayuntamiento de Tudela

Tanto I-E como PSN coincidieron ayer en muchas de las críticas del presupuesto de Tudela para 2021 que se aprobó con el voto favorable de Navarra Suma. La concejala de Hacienda, Irene Royo, señaló que esta aprobación era la primera fase en las cuentas del año que viene, a la que seguirán la venta de unos terrenos (1,6 millones), la inversión del remanente (2 millones) y la petición de un préstamo (2 millones) en una segunda fase y la búsqueda de financiación externa, en una tercera. El presupuesto consolidado (Ayuntamiento, Junta de Aguas y Tudela Cultura) asciende a 46,060 millones, unos 574.000 euros menos que el de 2020.

Desde Navarra Suma calificaron los presupuestos como "sociales, centrados en infraestructuras y pensados en dinamizar la economía". Royo culpó a la falta de la carta de capitalidad de algunos de los problemas de ingresos de Tudela.

oposición Desde I-E, Marisa Marqués, que calificó la actitud de Navarra Suma con los presupuestos de "oscurantista, nula información y participación" destacó que "nos preocupa el consumo del remanente, porque siguen viviendo de las herencias. Lo dejamos con 5,7 millones y ahora quedan 2,097 millones que invertirán en una segunda fase. Si tuviesen que cumplir la Ley de Financiación ahora no la cumpliríamos. Si siguen por esta vía dejaran al Ayuntamiento como nos lo encontramos en 2015, sin remanente y endeudados".

Marqués destacó el descenso en partidas como Cultura (50.000), Turismo (50.000), Comercio y Empleo (35.000), en Bienestar Social y la ausencia de Presupuestos Participativos. Además denunció que lo fíen todo a la carta de capitalidad "no lo repitan tanto en prensa y trabajen en los despachos, desde enero, para que se vea algún resultado en diciembre". La portavoz de I-E negó que haya un crecimiento en el gasto social como aseguró Royo y apuntó que el descenso es de más de 100.000 euros. "¿Dónde está la reactivación económica y la apuesta social? No ha querido apostar por una política presupuestaria expansiva como hace el Estado o Navarra y ha presentado un presupuesto menor al del año anterior. Su receta para salir de la crisis es menos gasto público y menos gasto social", concluyó. Dentro de sus 17 enmiendas por 721.000 euros destacaban varias sobre el Casco Antiguo, como el aumento de la peatonalización, la colocación de arbolado y la mejora de la cuesta del Castillo. Navarra Suma rechazó todas menos una de 10.000 euros para entornos escolares seguros.

Desde el PSN alertaron también sobre la necesidad de financiación que tiene el Ayuntamiento de Tudela cuando "el préstamo que se va a pedir es superior a la deuda que se amortiza" y pidió que se evaluara la capacidad de financiación. Los socialistas presentaron 23 enmiendas por valor de 474.000 euros, de las que Navarra Suma aceptó una de 5.000 para centros cívicos.

navarra suma La responsable de Hacienda negó tajantemente que no hubiera mayor inversión en aspectos sociales y aseguró que se ha pasado del 19% en 2019 al 22,8% en 2021. Royo indicó que era falso que el remanente dejado por el tripartito proviniera de una buena gestión, "el fin de un Gobierno es una buena planificación, pero si se dejan de hacer proyectos por mala planificación es una deficiente gestión y por ese motivo quedó remanente".

Royo negó que el endeudamiento vaya a ser un problema en un futuro, "todo depende de si hay capacidad de asumirlo y la hay". Respecto a la acusación de I-E de ser "oscurantistas", la responsable de Hacienda apuntó que "ustedes no nos daban los presupuestos hasta el final después de conocerlos la prensa. Era una burla a la participación".

Ante la petición de I-E de usar parte del dinero de Festejos para otros fines, dado que no se prevé que pueda haber celebraciones masivas, Royo contestó que "nosotros pensamos potenciarlas. No se tocan, porque van a ser un revulsivo". El alcalde, Alejandro Toquero, en su intervención acusó a ambas formaciones de no pedir "ni un euro" para Tudela en los presupuestos. "Le han dado 500.000 euros a Marisa de Simón (I-E) y 0 euros. El alcalde acusó al Gobierno de Navarra de estar poniendo "palos en las ruedas " al Ayuntamiento, a la oposición de "enfangar la política", hacer "un ataque constante a todas sus iniciativas" y negó que esté enfrentado con el Ejecutivo "simplemente cuando vemos que nos menosprecian y nos atacan nos defendemos, que eso antes ustedes no lo hacían".