Tudela bate su récord de lluvia caída en una hora con 63,4 litros/m2

Tudela ha vivido hoy un auténtico aguacero que, en apenas una hora ha dejado 63,4 litros por metro cuadrado y que ha generado muchos problemas en las calles Ferial, avenida de Zaragoza, calle Carnicerías, Blanca de Navarra, Tornamiras y en la guardería de Santa Ana. Varias viviendas, bajeras y garajes se han visto anegados con hasta 50 centímetros de agua. Esta cantidad recogida, según ha anunciado AEMET Navarra, supone un récord en Tudela en cuanto a la precipitación acumulada en una sola hora desde que hay registros. "Es el mayor registro en 32 años de observaciones", añaden. Todo ha ocurrido en apenas una hora, entre las 6.30 y las 7.30 de la madrugada cuando aún no había amanecido. La última vez que se registró una inundación así fue el 23 de julio de 1997, el día anterior del inicio de las fiestas y cayeron 38,5 litros por metro cuadrados, la mitad que hoy.

Entre las calles más afectadas se encuentran la calle Ferial ya que se encuentra en la parte más baja de Tudela y recibe toda el agua que proviene del Barrio de Lourdes, del entorno de Griseras, de la avenida de Zaragoza y de la calle Blanca de Navarra que, a su vez también se ha anegado. Para tratar de evitar estas inundaciones se construyó hace más de 10 años el tanque de tormentas (2,6 millones de euros) sobre el que, muchos vecinos consideran que no hace su función. Así recuerdan que no han vivido una inundación de esta relevancia desde hacía 8 años. El pasado 2 de junio de 2020, Tudela sufrió inundaciones de algunas calles como Blanca de Navarra y avenida de Zaragoza y entonces desde NILSA explicaron sobre el tanque de tormentas que "la solución a los problemas que sufre Tudela, de no poder asumir las grandes precipitaciones, tiene dos alternativas: por un lado hacer un doble alcantarillado, separando las aguas fecales de las pluviales o, como segunda opción, crear zonas de drenaje, una solución que se ha puesto en práctica y que se está experimentando en la UPNA de Tudela".

Dos trabajadores del taller de reparación de lavadoras Servicio Técnico de Teka de la calle El Ferial, que se afanaban en secar las máquinas con secadores dado que el agua había anegado la nave, han recordado que la última gran inundación que vivieron fue hace 8 años. Junto a ellos Jorge Hernández, con la ayuda de dos amigos, ha estado sacando agua más allá de las 12.30 del taller que compró hace apenas un año y donde se dedica a hacer esculturas con hierro, como un oso que ha conseguido sacar de las aguas. "Buena avería me han hecho. No tenía nada asegurado, es mi taller para poder hacer mi ocio", comentaba sin parar de achicar.

En la acera de enfrente las viviendas de la calle El Ferial están casi acostumbrados a esta situación. Cristina Callejas, que lleva 13 años en la que era la casa de sus padres y que acondicionó, señala la escasa limpieza de las alcantarillas como causa de que se haya anegado la calle tan rápido. "Estaban llenas de hojas y de suciedad. He oído llover fuerte y como sé lo que suele pasar me he asomado y he visto la calle totalmente inundada y le he dicho a mi marido 'que no puedes ir a trabajar que entra el agua' Ha habido muchos cosas afectados. A nosotros nos ha entrado como 50 centímetros pero básicamente ha sido limpieza. Lo que no se puede permitir es que estén las arquetas como están, el Ayuntamiento debe hacer algo".

En la puerta de al lado, Pilar Cornago, explica que ella se ha dado cuenta cuando ha puesto el pie en el suelo y estaba lleno de agua. "Ha llegado hasta arriba de la mesilla de noche. Gracias a que mi hija ha venido a quitarme el agua", recuerda desde su ventana de la cocina. "Ha empezado a entrar con el primero de los truenos que ha sonado". También han tenido trabajo sus vecinos Abel Urzáiz y Sonia Arcos, que viven ahí desde 2005 y ya es la tercera vez que sufren esta situación, aunque ellos colocaron una puerta estanca que impide y aguanta determinada altura de agua. "Hemos limpiado todo, pero sigue saliendo de la nevera y del sofá. Limpias y vuelve a salir".

Justo enfrente miembros del Tudela Hockey Club se han afanado desde bien temprano en limpiar sus locales y parte de sus pertenencias afectadas (defensas, sticks y porterías), cedidos por el Ayuntamiento y situado junto al patinódromo que más parecía durante mucho tiempo una piscina olímpica.

Otro de los puntos más afectados ha sido la calle Blanca de Navarra y el cruce con la avenida de Zaragoza y al plaza de toros. Los vehículos casi no podían atravesar el mar que se formó y algunos vecinos ponían el acento en la mediana "que actúa de presa e impide que se vaya el agua". La plaza de toros ha sido un auténtico mar, incluso con remolinos.

Igualmente el hipermercado Alcampo ha estado cerrado varias horas por las inundaciones que han sufrido al entrar agua por la acumulación de la creada en la rotonda, donde una alcantarilla se ha convertido en geiser al no poder asumir toda el agua. También se han visto afectadas la calle El Cántaro, la entrada a la ermita del Cristo, el arco bajo la vía del tren de Paseo de Pamplona junto a Cruz Roja y el garaje comunitario de la calle Bardenas.

Asimismo la guardería Santa Ana, en la Virgen de la Cabeza, también se ha inundado al entrar agua por los desagües, acudieno Protección Civil para tratar de achicar el agua. También se produjeron balsas de agua en Díaz Bravo 17, la calle Virgen de la Cabeza, en la glorieta junto al Lidl y en la calle Tornamiras.