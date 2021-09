Toquero cree que el Campus de Tudela está "sin futuro, inerte y en la desidia"

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha ofrecido este miércoles una imagen de abandono y desolación del Campus de Tudela al asegurar que "está anclado en la desidia, no tiene futuro y es un campus inerte" durante su comparecencia parlamentaria para exponer los resultados del estudio realizado por el Grupo Motor sobre El alumnado en la Ribera, necesidades y perspectivas. Alejandro Toquero dibujó unos estudios que se han quedado obsoletos, sin perspectivas de futuro ya que desde que se puso en marcha el Campus en la capital ribera en septiembre de 2007, "el campus tudelano no ha sido objeto de una sola acción encaminada a su mejora, ampliación, crecimiento o desarrollo. Relegados a la inercia de las dos titulaciones originales, cada cuatro años el campus ribero de la UPNA salta a los titulares".

En su discurso arremetió contra el anterior rector de la UPNA, Alfonso Carlosena, que señaló en 2018 que sería "una locura impartir alguna de las nuevas titulaciones en Tudela". Toquero calificó de "vergonzosas" estas declaraciones y acusó a Carlosena de tener "una ignorancia supina" y concluyó señalando que "afortunadamente ya no es rector" de la UPNA.

En su comparecencia ha arremetido contra I-E y Podemos por estar ausentes de la comisión (al mismo tiempo había otra sobre Derechos Sociales e I-E solo tiene un representante) y a preguntas de la parlamentaria María Solana aseguró que no conocía nada sobre un estudio encargado por el anterior alcalde, Eneko Larrarte en 2017. "No sé nada de ese estudio. No tengo ni idea. Sería bueno preguntar al anterior alcalde", argumenta Toquero sin ni siquiera haber repasado la hemeroteca o la página web del Ayuntamiento donde se encuentra dicho estudio. El informe, que costó 6.000 euros, se presentó a la prensa en febrero de 2018 y apoyado en él se realizaron diversos encuentros con responsables de otras universidades de La Rioja y País Vasco para confluir en el I Foro Campus de Tudela. "La única manera de que el Campus Universitario de Tudela pueda garantizar su viabilidad es alcanzar una oferta formativa e integrada capaz de atraer alumnado de fuera de la comarca; conseguir un Campus reconocible y reconocido", señaló Larrarte en su presentación.

Larrarte destacó entonces que "somos conscientes del esfuerzo que supuso, que surgió del impulso ciudadano, del esfuerzo financiero que es mayor en Tudela que en Arrosadia pero también que la mejor manera de que perviva el actual campus y dé un giro y contribuir al desarrollo socioeconómico es generar un ecosistema atractivo para la formación de estudiantes no solo de la comarca sino también de fuera".

En su discurso, el alcalde de Tudela ha hecho alusión a "un rumor que corre por los pasillos de la UPNA" señalando que existe la convicción de que "se está estudiando llevar el grado de Fisioterapia a Pamplona y cambiarlo por un sucedáneo". Toquero ha concluído advirtiendo que se pueden dar dos mensaje "o se dice a los jóvenes, desvincúlate de tu tierra, no puedes contribuir ni formarte o fórmate con calidad, estabilidad y salidas profesionales en tu tierra".

La autora del informe, Eva Perujuániz, ha hecho un retrato de la juventud que estudia en varios centros de la Ribera en base a las más de 1.500 encuestas que han llevado a cabo en centros de FP, institutos y en el propio Campus, destacando entre los datos aportados que alrededor del 70% de los y las jóvenes se quedarían a vivir y trabajar en la Ribera si hubiera condiciones laborales para ello. En lo que respecta a las titulaciones que los jóvenes ven más adecuadas para la zona se encuentran másters relacionados con las dos titulaciones que existen en la actualidad, Fisioterapia e Ingeniería Técnica Industrial Mecánica con intensificación en Diseño Industrial, y otras que están relacionadas con la salud, ingenierías, estudios relacionados con el sector agroalimentario, del área de las Humanidades o de las formativas deportivas.

Otros de los parámetros barajados en este estudio, indica que al Campus le faltan más opciones y especialidades por las que optar (un 70%) y más oferta cultural (como segunda opción). Por otra parte, lo estudiantes de fuera lo que más valoran es que es una ciudad pequeña y accesible y que tiene todos los servicios. Por otro lado, una de las conclusiones más relevantes del documento asegura que casi la mitad del alumnado "no elegiría Tudela para continuar sus estudios superiores, la mayoría de quienes irían fuera a estudiar niveles superiores (un 40%) lo haría a otras CCAA y un 26% a un país extranjero". Las razones de más del 70% giran en torno al "hecho de conocer entornos nuevos y diferentes". No obstante si la especialidad que quisieran cursar estuviera en Tudela, un 64% de estudiantes de FP se quedaría en Tudela, y también un 35% de los universitarios.

Con respecto a la respuesta de los grupos parlamentarios, Navarra Suma y Geroa Bai se mostraron dispuestos a apoyar una mayor oferta de titulaciones en Tudela, si bien María Solana señaló que echaba en falta un estudio de viabilidad "que no se hizo ya en 2007 y se acometió más por una cuestión política". Desde Navarra Suma, Ángel Ansa, defendió que el campus "se proteja, se potencie y se amplíe" y se lleve el grado de Actividad Física y Deporte. En este sentido señaló que "el Gobierno de Navarra tiene mucho que decir, aunque hay que respetar la autonomía de la UPNA". Antonio Lecumberri, de PSN, que por error señaló a Ángel Sanz (PSN) como "líder de la oposición en Tudela", apuntó que para la ampliación hay que saber también "la opinión de la UPNA, la empleabilidad de la zona y qué dicen los empresarios" así como las directrices del mercado laboral. "Cuando se tengan todas las patas, tómese una decisión, se trata de unos deseos rigurosos y serios y no de intenciones políticas". Además reprochó a Toquero que se haga eco de los rumores y recordó que en el plan de financiación cuatrianual de la UPNA está integrado el Campus de Tudela.

Por último desde EH Bildu se reprochó que no se tenga en cuenta a todas las formaciones en el Grupo Motor