El PSN de Fustiñana pide la dimisión de su concejal, Félix Floristán

El PSN de Fustiñana "pedirá la dimisión" de su concejal, Félix Floristán, tras su incorporación la semana pasada al equipo de gobierno de Navarra Suma del Ayuntamiento como concejal de Turismo al margen de su grupo. Sus compañeros han denunciado "diferentes tensiones vividas con el concejal a lo largo de la legislatura" y creen que su incorporación al equipo de gobierno como concejal de Turismo de la localidad "supone una ruptura irreparable".

Floristán fue presentado por el alcalde de Navarra Suma, Sergio Vitas, como responsable de Turismo en la presentación del nuevo logotipo para fomentar el Turismo de la localidad.

La Agrupación Socialista realizó una asamblea en la que acordaron mantener una reunión con el alcalde para iniciar una posible negociación, plantear las propuestas de acuerdo entre los dos grupos y exponer que el nombramiento del concejal lo haga el Grupo Municipal Socialista, y no el alcalde. Pero, tras la presentación de Floristán como nuevo responsable de Turismo, el alcalde señaló que no iba a negociar nada porque "él es quien toma las decisiones en el consistorio".

Ante la situación el PSN decidió "automáticamente expulsarlo del Grupo Municipal Socialista y que pase al grupo de concejales no adscritos". Si no dimite, avisan los socialistas, "valoraremos tomar las medidas legales oportunas". Los socialistas instan a Navarra Suma a que interceda y le "pida al alcalde de la localidad que reconsidere la situación y cumpla con el pacto antitransfuguismo".