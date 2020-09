Una pasión rojilla sin límites

tafalla – "Osasuna es más que un club, es una pasión de muchos navarros". El osasunista tafallés Miguel Zubiri comenzó con esta afición hace 43 años cuando iba al campo de San Juan con su padre. "Con 12 años veía el buen ambiente y cómo animaban al equipo y fui cogiéndole cada vez más cariño", señaló Zubiri. Fue en el año 1977 cuando decidió hacerse Socio del Club Atlético Osasuna para poder ir a todos los partidos y, a partir de ahí, Miguel comenzó a coleccionar cosas referentes a Osasuna. "Veía cualquier foto, libros o CD y lo compraba", apuntó.

El osasunista reconoció el gran sentimiento y la alegría que le ha transmitido durante todos estos años el equipo. Sin embargo, admitió que el fútbol no era una de sus grandes pasiones. "El fútbol no me gusta, mucha gente no lo entiende, a mi lo que me gusta es Osasuna", añadió. Miguel confesó que Osasuna se trata de una parte de mi vida, "primero la familia y amigos y luego Osasuna", dijo entre risas.

"Los osasunistas son personas que han vivido angustia, desesperación, euforia y sobre todo alegrías, que aunque no son muchas son mejores". El aficionado subrayó que sin importar si subía o bajaba él iba a continuar ahí. Además, recordó entre risas a unos amigos que se quitaron de socios cuando bajó a Segunda. "Mucha gente se borró y yo aproveché y le hice a mi mujer socia sin que ella supiera", manifestó. Sin embargo, para sorpresa, este abono no era para su mujer, ya que no le gustaba el fútbol, sino para aprovechar e invitar a diferentes aficionados. "Hace unos años veía a críos del pueblo por ahí y les cogía y les llevaba a ver el partido", apuntó. Miguel reconoció que le hacía mucha ilusión cuando compartía su afición: "Cogía dos bufandas y dos camisetas y me llevaba a alguno del pueblo". Sin embargo, a pesar de haber compartido su afición con diferentes amigos y gente del pueblo, su hijo se le resistió. "Cuando era pequeño se decantó por la Real Sociedad y ahí sigue", dijo. "Más vale que no es del Real Madrid ni del Barcelona", añadió entre risas.

GRANDES AMISTADES El aficionado recordó las grandes amistades y momentos que le ha brindado su fervor por Osasuna. Asimismo, mencionó a sus amigos y grandes osasunistas, Canito, Kiriko y Amalio, este último uno de los responsables, junto a su padre, del fervor de Miguel por Osasuna. "La verdad que nos juntamos un grupo muy bueno y estamos muy a gusto", señaló. "Son experiencias muy buenas porque conoces a muchas personas con la misma afición.", dijo. Además, reconoció sentirse uno más del club: "Allí me llevo muy bien con mucha gente, me reciben muy bien".

El aficionado Miguel Zubiri aseguró sentirse muy orgulloso del Club. "No importa si ganan o pierden, es un sentimiento", apuntó. Desde el año 77 que comenzó como socio, Miguel ha vivido cuatro ascensos del equipo, entre otros muchos logros. "Haber vivido estos momentos es una sensación increíble", manifestó.

Para disgusto de Miguel y el resto de aficionados, este año se iba a realizar el centenario del club y debido a las circunstancias del covid-19, se aplaza para el próximo verano. "La ilusión era conmemorar el centenario con el campo nuevo y en Primera división", indicó. Aunque Miguel y sus amigos sabían que era casi imposible celebrar este aniversario, tenían esa pequeña alegría de poder realizar algún tipo de homenaje. "Es una pena", añadió.

Sin embargo, el Club Atlético Osasuna no es la única afición de Zubiri, ya que el ciclismo también lo lleva en la sangre. Desde el año 1988 en que comenzó asistiendo a los Tours, no ha fallado ningún año. "Ver y estar allí es un sentimiento, se te pone la piel de gallina porque hay muchas emociones", apuntó. Tal es su afición por el ciclismo que decidió escribir un libro sobre el ciclismo, Txente - Historia del ciclismo en Tafalla.