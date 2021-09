Falces, capital de la moda de fiesta y alta costura

Un referente de la alta costura, un punto de encuentro de creadores y un espacio para dar rienda suelta al diseño y la creatividad. Todo esto es lo que un grupo de falcesinos de entre 20 y 29 años se ha propuesto lograr con la Pasarela Emilio Ochagavía, un evento con el que se han volcado y puesto de forma altruista todo su tiempo e ilusión para que Falces se engalane durante un día.

Noemi Allo, diseñadora de moda, es la impulsora de la cita y todo surgió, cuenta, en mayo de este mismo año cuando, en una entrevista en el programa 'Toma alas' de la radio local, un espacio en el que hablan con gente emprendedora, le preguntaron si alguna vez había pensado hacer un desfile en Falces. "Casi sin pensármelo dije que sí, porque era cierto, se me había pasado por la mente, pero me daba miedo dar el paso", confirma.

Con ese runrún se marchó y "acto seguido me puse en contacto con Eder Echaide, que es técnico de luces, y poco a poco fuimos hablando con otras personas que conocíamos y que estaban vinculadas de alguna forma a este mundo; organización de eventos, peluquería, maquillaje, tocados, etc". El grupo de trabajo lo conforman en la actualidad Asier Ochoa, Edurne Aranda, Itziar Arana, Iván Juguera, Leire del Río y Leo Pum.

Aunque arrancaron sin tener una idea preconcebida sobre lo que querían hacer, finalmente se decantaron por un desfile y le pusieron el nombre de Emilio Ochagavía, tras pedirle permiso a sus familiares que se mostraron encantados, en honor a este falcesino que nació en 1922 en el seno de familia humilde y que se trasladó a San Sebastián para iniciarse en la confección de ropa de calidad y alta costura. Finalmente fue en Madrid donde conoció a la madre de Jesús Vargas, que acabó convirtiéndose en su socio y con el que fundó la marca Vargas & Ochagavía con la que vistieron a miembros de la nobleza, diplomáticos y personas vinculadas al cine y al espectáculo.

Por este motivo, cuenta Noemi, han decidido que esta primera edición esté dedicada a los trajes de fiesta y alta costura (si el evento repite cambiarán la temática). Para participar en el desfile que, en principio tendrá lugar en enero, primero hay que pasar una preselección. De hecho, los diseñadores que quieran participar tienen hasta el 17 de octubre para presentar un máximo de cinco looks.

un escaparate Los interesados tendrán que enviar al correo pasarela.emilio.ochagavia@gmail.com la siguiente documentación: una fotografía, DNI, currículum artístico y dossier artístico con panel y texto de inspiración, estilismo (maquillaje y peluquería), figurines, fichas técnicas (medidas de las prendas), fotos de los looks y enlaces a vídeos si así lo quieren. Se puede presentar todo el que quiera aunque le dan especial importancia a que sean creadores navarros.

No se trata de un concurso por lo que no habrá un premio como tal, algo que valorarán si cambiar de cara a futuras ediciones, apunta Allo.

Amaia Artieda, profesional del sector nupcial, ejercerá de jurado junto a Noemi y serán las encargadas de seleccionar los looks "más originales y pulidos" de entre todos los participantes. Además, el día de la pasarela ambas mostrarán algunas de sus prendas en público. De hecho, esta falcesina será la primera vez que confeccione trajes de alta costura puesto que está especializada en vestuario escénico y moda sostenible y vegana.

Como último paso previo antes del día de autos harán un casting para los y las modelos; cuatro o cinco por diseñador "para lo que no hace falta tener unas medidas concretas ni mucho menos. Todo aquel que quiera participar, vecinos del pueblo a los que les apetezca o haga ilusión, pueden apuntarse".

la pasarela Aunque el desfile tendrá lugar en el auditorio del centro cívico en el que colocarán una gran pasarela a la que acompañará una espectacular escenografía, la cita no quedará en eso y es que en el hall del inmueble "habrá una muestra con todo el proceso creativo, todo lo que hay hasta la puesta de largo. Cada diseñador podrá mostrar sus bocetos, figurines, patrones, etc". Los vecinos, insiste, también podrán ver algunas de las confecciones del propio Emilio Ochagavía que la familia prestará para la ocasión.

"La verdad es que no ha sido o está siendo tan complicado y es que tener un equipo ayuda mucho; me hace muchísima ilusión organizar un desfile en mi pueblo. Ese día va a haber muchos nervios, estoy segura, pero también creo que todos lo vamos a disfrutar muchísimo, que va a ser una experiencia muy chula. Tendremos que ver cómo sale y, después, analizar qué se puede mejorar o cambiar", asegura Noemi que cree que estas citas "hacen que se te conozca dentro del mundillo y puede que, como me ha pasado a mí, a raíz de un desfile te llamen para otro".

Para terminar, Allo, Echaide y Juguera, que apuestan por involucrarse en todo aquello que haya en el municipio y por movilizar a la juventud, agradecen la implicación del Ayuntamiento, que subvencionará el evento, y de Nerea Berrueta, José Mª Sanz, Daniel Marín, José Montes y Manoli Elizondo.