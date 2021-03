Superman, chorizo con pan

OPERACIÓN BARON NOIR:

Iglesias propone a Yolanda Díaz como vicepresidenta y próxima candidata a las elecciones generales. Y ofrece a Más Madrid pactar la lista para el 4-M. — Pedro Vallín (@pvallin) March 15, 2021

No puede ser verdad

Si te llaman fascista estás en el lado bueno de la historia ?? pic.twitter.com/Uvv6w1u7tP — Más Madrid (@MasMadridCM) March 15, 2021

Cantó actúa

Pues no les sostengas

Si algo ha puesto en evidenciaes que solo cree en Pablo Iglesias. No debemos olvidar que en las encuestas, hasta ayer, limitaban las opciones de Podemos a entrar o no en la Asamblea. En ningún caso arrancaban la precampaña con opciones dede la Comunidad. Iglesias y Podemos demuestran mesianismo y centralismo en ese vídeo de más de ocho minutos en los que ely hace pasar la política de toda España por su persona: busca cargarse a Más Madrid y obligar al PSOE a hacerle presidente (si los números les dan) para mantener el gobierno en Moncloa.La campaña en Madrid puede ser, a la vez, la: me temo que solo si Isabel Díaz Ayuso arrasa nos libramos de unas generales en otoño, a más tardar. Una vez más, es. Una vez más, quienes se creen que viven en El Ala Oeste (y no entendieron la serie) nos empujan a la inestabilidad. Pero esta vez es diferente: quien desarrolla su juego de tronos (desde una vicepresidencia, que hay que tener cuajo) lo hace eny sin dedicarle tiempo a lo urgente y lo importante, que esta vez coinciden salvando la salud, la economía y las emociones agotadas.Solo unas horas antes del anuncio,hacía de Isabel Díaz Ayuso y afirmaba que ella está en el lado bueno de la historia si es una fascista. Es la misma que cree que estáde la pandemia porque ha convertido Madrid en el bar de Francia mientras mantiene una de las medias más altas de incidencia del coronavirus. Y es la misma que cree que está en el lado bueno de la políticaque congelan la entrega de recursos económicos a autónomos y paralizan la recuperación. Isabel Díaz Ayuso también cree, como Pablo Iglesias de sí mismo, que ella esresponsabiliza a Arrimadas de la gestión 'bochornosamente torpe' que ha dejado a Ciudadanos en una situación 'dramática'". Este titular de El Independiente es suficiente para dibujar lo que está pasando en Ciudadanos. Cantó tiene toda la razón:, habrá provocado bochorno entre los suyos y, sin duda, ha dejado a su partido en una situación que alienta el drama. Pero lo peor de todo es que tenga la razón un político como Toni Cantó, otro quedespués de abandonar UPyD antes del naufragio y apadrinar a Alvise Pérez que le mejoró abandonando el barco.Esta grave crisis de gobierno en España, con la moción de censura propiciada por Ciudadanos que no saldrá si sus tránsfugas funcionan. Este paso en falso y la posible desaparición de la Asamblea de Madrid son unpor duplicado y por anticipado: en solo unos meses, después de las previsibles Generales,en una agonía breve pero intensa con declaraciones como las desobre su hoy todavía socio en varias comunidades: "El PP 'tiene en marcha una nueva trama de corrupción' y está teniendo 'comportamientos mafiosos'" (República.com).