La gran victoria de VOX en Vallecas

La foto de Vox en Vallecas

Vacunación centralizada

Cantó cuenta con VOX

No bajar la guardia

Sabíamos que hay un porcentaje muy pequeño al que la vacuna no inmuniza, pero nunca pensamos que serías parte de él. Aitite, con 91 años y las dos dosis en el brazo, el bicho ha podido contigo. Cuidaos, que ataca cuando menos lo esperas ?? — María Ruiz (@maruiar) April 8, 2021

La viralidad de la estupidez

petition for cornetto to remove the shitty block of chocolate at the bottom. who's with me ?? pic.twitter.com/wKvXqRsqqb — vic xo (@victoriiiiio) April 2, 2021

La calculada provocación sobrevuela buena parte de los mítines de Vox, el del barrio obrero de Vallecas cumplió todos sus objetivos. Repasando las imágenes, la periodista de La Sexta, Cristina Saavedra, comparte en Twitter la foto que, a nuestro juicio, debería haber sido la destacada del día. Asomada a su ventana, una mujer contempla a un exaltado Santiago Abascal. Junto a ella, un simple trozo de tela en el que la letra "O" del logo del partido es sustituida por el dibujo de un excremento. Por desgracia la ultraderecha vuelve a ganar y todos los informativos abrieron con los importantes altercados.Resulta incomprensible la logística que obliga a los ancianos de la Comunidad de Madrid a realizar largos desplazamientos para su cita con la vacuna del covid-19. El espíritu centralizador llevado al extremo, en la ciudad se concentran los puntos de vacunación masivos, lo que crea un serio problema de movilidad para personas de edad avanzada. Según recoge Público, un audio de la Juventudes Socialistas destapa la falta de alternativas y soluciones para este colectivo. La insistencia de una mujer se topa con la incomprensión y falta de empatía de una teleoperadora. Aunque el problema no es la respuesta, sino la gestión.Ni el más mínimo problema, ni remordimiento alguno ha tenido Toni Cantó al cambiar de formación política cuando las aguas bajaban revueltas. Por ello, no son de extrañar sus recientes declaraciones en las que afirma que "no tendría ningún problema en gobernar con Vox". De hecho, auguramos que tampoco tendría ningún inconveniente de engrosar sus filas, siempre que ello le reportara algún beneficio. De momento, de sus afirmaciones podemos deducir que confía en contar con un destacado puesto en el nuevo gobierno madrileño, siempre y cuando los guarismos cuadren y sumando sin rubor con la ultraderecha.Mientras el virus del covid-19 circule a nuestro alrededor no podemos bajar la guardia, aún queda muy lejana la ansiada inmunidad de rebaño, esa que permitirá empezar a relajarnos, pero mientras tanto debemos extremar las precauciones. La reportera de ETB, María Ruiz, comparte la luctuosa noticia del fallecimiento de su abuelo, a pesar de haber recibido las dos dosis de la vacuna. Con pesadumbre nos recuerda que hay un pequeño porcentaje de población que no se inmuniza. La transmisión es muy sencilla y la más mínima irresponsabilidad puede tener funestas consecuencias para nosotros o nuestras familias.Llega un momento en el que descubres que a veces en las redes sociales se convierten en virales contenidos sin sentido y discusiones bizantinas, las cuales no poseen la más mínima coherencia. Hay peticiones de una estupidez tan elevada como el número de veces que son compartidas, contestadas y retuiteadas. Para muestra un botón, se cuentan por miles las respuestas a la solicitud de que se elimine la punta de chocolate de los cucuruchos de una conocida marca de helados. El aburrimiento en tiempos de pandemia ha debido hacer estragos en algunos cerebros y las discusiones elevan el tono.