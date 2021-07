Isaac Viciosa, racista sin careta

OPA hostil del PP a Ciudadanos

La matria de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz: «Me gustaría abandonar el concepto patria y trabajar la matria». Para empezar, que abandone el gobierno y empiece a trabajar, esta vez de verdad. — Juan Luis Steegmann Olmedillas (@jlsteeg) July 17, 2021

Isaac Viciosa, racismo en estado puro

Quizás no es políticamente correcto, pero me hubiera gustado que Isaac Viciosa no fuera un racista de la peor calaña https://t.co/mqJcYj4Onr — Curro G. Corrales (@currocorrales) July 18, 2021

Jovenes y Covid

Pole para la playa

ha celebrado una convención política el pasado fin de semana en Madrid. En ella, Inés Arrimadas no ha dudado en afirmar que. En ningún caso dudamos de sus palabras, sin embargo, mientras tanto, desde Génova mueven sus fichas para fagocitar al partido naranja. Planean presentar, en su próxima convención de otoño, a una estrella que atraerá a sus filas al resto de componentes de su antigua formación. Nos referimos a, desligado públicamente del partido que él mismo fundó. Según publica El Diario, se baraja no sólo su participación sino su presentación como ponente.Las palabras de, la vicepresidenta del gobierno español, "me gustaríay trabajar la matria", han enervado sobremanera a la tropa conservadora de las redes sociales, convirtiendo su nombre en una de las etiquetas más populares del día de ayer. La retahíla de reproches, como los del diputado de Vox, Juan Luis Steegmann, y la, han sido la tónica dominante. También innumerables las referencias al uso del mismo término por destacados escritores, como Miguel de Unamuno, Virginia Wolf o Isabel Allende. Aunque claro, ninguno de ellos es relevante para losUna parte de la sociedad involuciona y algunos lo llevan marcado a fuego en su ADN. El, nos obsequió con unas jugosas declaraciones, tras ver, vigente desde 1989, por parte del atleta Mo Katir. "Quizá no es políticamente correcto pero lo que me gustaría decir es que me hubiera gustado que lo hubiese", afirmó en una entrevista. El tinte racista de sus declaraciones no ha pasado desapercibido y las críticas no se han hecho esperar. Lo que más asusta es ver lase han desecho de su careta.No se trata de criminalizar a un colectivo, en este caso el de los jóvenes. La cuestión es que laen los hospitales por Covid desciende de manera vertiginosa. El Periódico recoge los testimonios de dos veinteañeros desde el hospital y sí, aunque muchos piensen lo contrario, la neumonía bilateral también puede afectar a estas edades. Uno de ellos,, relata su experiencia postrado en la cama. Fiebre alta, dificultad para respirar, desorientación y una frase lapidaria,. Por desgracia, la conciencia del peligro se ha diluido en toda la sociedad,Termino con una sonrisa, un vídeo viral, recogido en varios medios de comunicación, recorre internet. En la escena, digna de una, un grupo de personas, en su mayoría con abundante juventud acumulada, esperan pacientes el pistoletazo de salida para ocupar una tras otra las parcelas marcadas en la. Es otra de la consecuencias de la pandemia que sufrimos, con la consabida reducción de aforos, ocupar un puesto de privilegio en el citado arenal bien vale el madrugón. Según comentan los usuarios,, día tras día, a las 8 de la mañana.