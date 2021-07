Patinazo horario

Al eurodiputado del Partido Popular,, los husos horarios le han jugado una mala pasada. Comparte un mensaje en Twitter, en él juzga como nulo el impacto mediático de unaamericana, dado que se produjo a las 5:49 horas de la mañana con una "audiencia aproximada de ceromil cerocientas personas". Debió faltar a clase el día que explicaban los cambios horarios, infinidad de usuarios le recuerdan que las 05:49 de la Costa Oeste son las 08:49 de Nueva York o Washington y que Morning Joe esen EEUU.Los derechos de emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero tiene un coste para las empresas, una especie de impuesto por la contaminación emitida. Según la directiva europea, esos fondos, obtenidos por el Estado, deben ir obligatoriamente al. Sin embargo, a juicio del Tribunal de Cuentas, cerca de 1.000 millones de euros se utilizan para "el aseguramiento de un". Se da una triste paradoja, la empresas energéticas pueden ser las receptoras del dinero que ellas mismas han aportado. El Estado se hace trampas al solitario.Elde la presidenta de la Comunidad de Madrid,, parece no tener límite. Más, si cabe, cuando hablamos del sector sanitario. En días pasados citábamos la millonaria inversión para externalizar el servicio del hospital de Valdemoro. Hoy nos centramos en la, parte de cuya gestión pasa a manos privadas. Los servicios básicos de salud deberían ser un eje fundamental de la labor de un gobierno y el escenario que pinta la citada comunidad dista mucho de ser el ideal. Convertir en negocio la salud de tus conciudadanos genera más sombras que luces.Mientras la quinta ola de la pandemia nos azota, no podemos olvidar el pasado y lo poco que hemos aprendido. Al mantra del anterior periodo estival, "hay que salvar el verano", le acompaña este año elen exteriores. Los resultados saltan a la vista. Las peticiones del lehendakari, para dotar de seguridad jurídica a medidas más contundentes, caen sistemáticamente en saco roto. Mientras tanto, testamos esecon lo ineficaz que hacen de la labor de los rastreadores. Mucha gente de vacaciones hace caso omiso a la obligación de la cuarentena.Enes bien sabido que una legión de energúmenos depueblan su universo. No eres nadie sin una horda de trolls que te ataca despiadadamente, independientemente de lo que digas. Las cabezas pensantes de la red de microbloging han tenido una feliz idea, a algunos usuarios les han comenzado a mostrar. En principio se trataría de clasificar la información en función de su relevancia, sin embargo, estamos seguros que, en caso de que se implemente, carecerá de repercusión. Lesta nueva y negativa opción.