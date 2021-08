No teníamos dudas del apoyo de las grandes fortunas a Vox

La financiación de Vox



El dinero que financió el nacimiento de Vox va desvelándose poco a poco. Gracias a una filtración de WikiLeaks de 17.000 documentos internos de la asociación ultracatólica Hazte Oír, descubrimos los inversores que permitieron el despegue de la formación de Santiago Abascal. Esther Koplowitz (FCC), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL), entre otros, aparecen en el listado de "grandes donantes" del citado grupo ultraconservador. Esto sentó los cimientos para la creación del nuevo partido político escorado a estribor. No teníamos ninguna duda del apoyo de las grandes fortunas, sólo añadimos la prueba documental.

El negocio de la banca



Es casi una ley natural, el negocio de los bancos es financiero, su finalidad es ganar dinero. El traslado de sus clientes al orbe digital les ha permitido prescindir de muchas oficinas, con lo que les supone de ahorro en mantenimiento y personal, de tal forma que nos remitimos de nuevo a su objetivo primordial, ampliar beneficios. Aunque lo que en una gran ciudad supone una incomodidad, en zonas rurales puede ser un grave problema. En el Estado español 1,2 millones de personas no tienen cajero automático en su municipio. Mientras sondean las oficinas de Correos como método alternativo, continúan cerrando sucursales.

Anticuerpos duraderos



Al debate sobre la conveniencia de una nueva dosis de la vacuna contra la Covid-19 se suma un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona. Publicado en la revista Nature, concluye que los anticuerpos se mantienen, incluso aumentan tras siete meses de superar la infección. Los sanitarios del Hospital Clinic de la capital catalana han sido los elegidos para realizar la investigación, añade además otro dato interesante, la posible inmunidad cruzada con el resfriado común. Las conclusiones que podemos extraer son parciales, ya que se centran en la variante original y no son extrapolables a las personas vacunadas

Telecinco multada



Hay varias franjas horarias de protección infantil definidas para controlar los contenidos televisivos. Los programas de Telecinco, "Sálvame Naranja" y "Sálvame Limón" se ofrecen durante estos momentos de especial restricción. Sin embargo, Mediaset no considera relevante respetar estas normas y ha recibido tres multas, por un valor superior al medio millón de euros, por emitir reportajes y realizar comentarios que "resultan inadecuados para los menores de 16 años, y pueden resultar perjudiciales para su desarrollo físico, mental, o moral". No es la primera vez que sucede y mucho nos tememos que no será la última.

Yakei, la nueva líder



Cerramos con una curiosa historia de igualdad. Tras cinco años de rígida y dictatorial dirección del grupo, el líder, Sanchu, tras una lucha encarnizada por mantenerse en su privilegiada posición, se ha visto desplazado por la joven Yakei. Es la primera vez que alguien del sexo femenino ocupa el puesto más destacado. Y no, no hablamos de un conglomerado empresarial ni nada similar, se trata de un grupo de macacos que viven en la reserva natural Takasakiyama de la isla de Kyushu, en Japón. Es la primera hembra de su especie que dirige una manada, en este caso de 677 individuos. También las cosas cambian en el mundo animal.