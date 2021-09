Para chulos, sus pirulos

"Las eléctricas amenazan"

?? ÚLTIMA HORA | Las eléctricas amenazan con parar las nucleares ante las medidas del Gobierno.https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/hnSlcFIx7j — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 14, 2021

Si estos te sobran, malo

"La delegació serà escollida per consens i nomenada pel Govern amb voluntat que representi la pluralitat del projecte independentista i té la voluntat de representar i defensi els grans consensos a favor de l'Autodeterminació i l'Amnistia de la majoria del 80% de la ciutadania" — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) September 14, 2021

Ese tonito de perdonavidas

Y esa actitud de reyezuelo

Primero fue la loapa. Luego las leyes de base. El Tribunal Constitucional. Aznar, la recentralización€40 años laminando el autogobierno. Eramos pocos y parió Garrido. Lo que nos faltaba. Un juez-virologo contra el estatuto. Pie en pared — Koldo Mediavilla (@Koldomediavilla) September 14, 2021

Cuando las cosas empiezan a ir mal

Esperando a que salgan con Ibai todos los que hoy han chutado a portería. Y después Koeman y Fité haciendo medio verónicas con la americana esa. Ojalá no nos toque la peña Luis de Córdoba en la copa del rey, fíjate lo que te digo. — MaríaJesúsOstolaza (@mjesusostolaza) September 14, 2021

El titular de RTVE que se repitió en varios medios con escasas variaciones es de esos que no podemos olvidar: "ante las medidas del Gobierno". La chulería descarada de los distribuidores de un bien necesario es absolutamente injustificable. Pero, claro, estas cosas pasan porque alguien las tolera:, con todos esos peajes y pagos diferidos, no ha pasado nunca de ser una. Y como la historia nos ha enseñado, si intentas rebajar el beneficio a un estafador, este se revela, amenaza y aumenta su extorsión. Y eso estamos viendo.Más de diez años leyendo a canallas en Twitter y sigo siendo un cándido: ni por un momento pensé quecon el gobierno español a, a propuesta de Junts. Si estas dos personas sobran en un proceso de resolución, malo. Pero si estos dos políticos, presos por su ideología, son la excusa de alguien para, peor. Limitar ahora la relación a gobiernos en activo, únicamente, es tener miras cortas porque el proceso catalán, si algo sabemos, es que es de largo recorrido, pero no siempre de altura política, está claro.MientrasAragonès en Catalunya maniobra para que parezca que todo empieza con él, sin importarle el coste, en Madrid, ase le está poniendo unmuy poco recomendable cuando vas a iniciar una mesa de negociación que llevas meses persiguiendo. La política va de facilitar, no de entorpecer, va de sumar, no de restar, y va de incluir, no de amenazar. Sin embargo, cualquiera diría que, restar y amenazar cuando todo está cogido con alfileres, como ha quedado en evidencia. ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Alguna vez dirán la verdad a la ciudadanía?ha decidido que laspara asegurar cada paso contra la pandemia no van con él. Ya lo avisó en Radio Popular cuando rebajó, según su criterio, a los epidemiólogos a la categoría de médico de cabecera con un cursillo, como si eso no bastara, por cierto. Y lo demuestra a cada caso, negando al Gobierno Vasco la posibilidad de(887 folios de alegaciones sobre los aforos) porque para herramienta, amigos, está la suya. Qué casualidad que no encontremos ahora a jueces ni juezas vascas en los medios explicándonos la vida.Después de la derrota del FC Barcelona contra el Bayern de Munich,tuietaba con sarcasmo y con razón: "Esperando a que salgan con Ibai todos los que hoy han chutado a portería". El rollo de Piqué o Agüero, entre otros, con Llanos es llamativo cuando todo va bien, pero cuando las cosas empiezan a ir mal escama: ¿acaso creían que nadie iba ajugando a videojuegos o despreciando el papel de la prensa? ¿Acaso el streamer piensa que su relación con Piqué y su empresa, Kosmos, no le va a encajonar como no lo ha hecho antes ninguna otra compañía?