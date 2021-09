La verdad sin glutamato

Intoxicadores

Una condena de muerte tras una sentencia de un tribunal parte de un régimen dictatorial no es una ejecución, es un asesinato. Y lo sucedido después no resta ni un ápice a la injusticia que supuso ese asesinato https://t.co/RgFYoXccq8 — Paul Ríos (@Paulrios) September 27, 2021

Insuficientes

Implacable

Impresionante

Parte de la guerra nazis contra nazis del misterio. La batalla de trincheras en el frente Federico prosigue hoy con episodios de singular virulencia. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) September 27, 2021

Importante

Y una cosita más, los alemanes tienen la extraña costumbre de poner por escrito y con un detalle insoportable sus acuerdos de gobierno en documentos que son verdaderas obras de orfebrería política y jurídica.



Y además sorprendentemente los cumplen.



Vamos, que va para largo — César Calderón Avellaneda (@CesarCalderon) September 27, 2021

Desde la humildad de esta columna y los foros en los que se me pida la opinión voy a poner todo de mi parte para quelos que salían de caza con la pistola al cinto. Pero tampoco voy a tragar con el relato que quiere imponer (con toda su maquinaria mediática pero también editorial y de producción audiovisual) el nacionalismo español, ni siquiera el más soft. Y Así que, sí, los(y por definición, intoxicadores) de Gaizka Fernández, responsable del Archivo del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, tienen que ser escrutados y señalados.Los 15 euros al mes que va a, ¿para qué creen algunos que dan? En La Información han hecho un reportaje muy interesante en el que personas queexplican a qué dedicaran el aumento: a pagar el recibo de la luz, el transporte público, y los más optimistas intentarán darse un capricho en forma de helados para sus hijos o una cena en pareja humilde pero fuera de casa. Los más pesimistas simplemente no ven diferencia alguna en su salario. Esta es la puñetera realidad, queal mes para disfrutar de la vida por un rato, que algunos creen que los trabajadores somos esclavos.Laestá pasando bastante desapercibida incluso pese a laporque Pablo Casado básicamente solo tiene una cuestión que dilucidar: ¿con Vox o sin Vox? Y mientras no diga que se aleja de Vox y que va a intentar tender puentes hacia otras opciones, no hay noticia. Y sin noticia no hay interés. Es cierto, como leemos en Nius, que algunos de los pesos pesados del PP (los que no necesitan a Vox para gobernar, claro) le piden, pero no es menos cierto que los actos delatan a Casado y su organización. Es con Vox y será contra todos los demás.En elsaben de sobra que se van ay que el suyo va a ser un caso único en Europa. Saben lo que significa y no importa ni a Pablo Casado ni a su guardia de pretorianos ni patrocinadores. Saben que tienen y, si los votos les dan, van a tener más relacióny con quien cobija a antivacunas convencidos y hasta agresivos: Mauro Entrialgo recopila con deleite los ataques tuiteros a Jiménez Losantos, Luis del Pino y hasta un Girauta cada día más desnortado desde posiciones extremadas no solo en lo político, también en acientífico.Por la acción de, apenas conocemos las tradiciones políticas de los partidos alemanes, poco sabemos del sistema electoral, y menos de las necesidades del país. Pero ahora todo ha cambiado, sentimos lay estamos obligados, por lo tanto, a conocerles mejor en lo político. Al respecto, esto que explica César Calderón es importante: "Los alemanes tienen la extraña costumbre de poner por escrito y con un detalle insoportable susen documentos que son verdaderas obras de orfebrería política y jurídica. Y además sorprendentemente los cumplen. Vamos, que va para largo".