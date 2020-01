República bananera

Menudo espectáculo estos días para la investidura de Sánchez. Representan a sus votantes con lenguaje barriobajero y amenazas. Vaya vergüenza. Es el mayor teatrillo de la historia de este país. Por cierto, parlamentarios: no saben ni explicarse, pues su nivel académico no pasa ni de la EGB, porque los que obtuvieron el Graduado Escolar tienen más educación. Nosotros no somos así ni de lejos. En casa tuvimos unos padres que merecen todo su respeto porque nos enseñaron a tener educación hacia los demás y más civismo que todos ustedes, al que no se acercan con tantos másteres sin ton ni son. Esto es inaceptable. Han dejado a este país a la altura del barro. No aprendieron ni un poco de decoro y decencia con sus votantes.