Queja sobre Atención Primaria

Llevo días por no decir semanas pensado en que algo tengo que hacer...Por mucho que pienso e intento entender la situación por la que estamos pasando con los centros de Atención Primaria sigo sin verle ni la lógica ni la explicación. Que vaya por delante que todos queremos el bien común y para eso necesitamos a nuestra Atención Primaria en sus plenas facultades.Como persona con derecho a acudir a mi médico de cabecera, como madre y como sanitaria que soy, no doy crédito a lo que ¡está pasando! ¿Alguien me puede explicar por qué estamos en esta situación? ¿Acaso son diferentes y no pueden realizar sus funciones con las medidas de seguridad oportunas cómo hacemos todos lo demás?En los hospitales, residencias... seguimos al pie del cañón muchos gremios como limpieza, celadores, auxiliares de enfermería, enfermeras, cocina, administración... y sí, ¡también los médicos!¿Por qué en Atención Primaria solo atienden llamadas telefónicas? ¿Acaso nosotros si podemos correr el riesgo de poder contagiarnos del dichoso covid y ellos no? ¡De esta manera lo único que se va a conseguir es colapsar las Urgencias! ¿Cómo una pediatra receta un tratamiento sin ver al paciente? Que por cierto, si das con la misma pediatra ¡es tener suerte! En una semana he necesitado la "ayuda" en dos ocasiones de un especialista y ni siquiera era la misma, ni siquiera conocen a mi hijo... Tener que explicar todo en dos ocasiones... ¿No sería más fácil acudir como siempre lo hemos hecho y que pudieran explorarle en condiciones?Por supuesto sin olvidarnos que ell@s también se pondrán mal@s alguna vez... ¿Les gustaría que en Urgencias les dijéramos que solo atendemos llamadas?Probablemente los trabajadores de la Atención Primaria no son los culpables de esta situación pero y ¿quién lo es? ¿Quién está detrás de esta decisión tan poco coherente? Aquellos políticos que si se ponen malos acude a un hospital privado... ¿Le voy a tener que hacer un seguro privado a mi hijo para que pueda tener la sanidad que se merece?¡Creo que se nos está olvidando lo fundamental de todo esto! ¡Y es que trabajamos con personas! Por favor, ¡una solución a esta situación! Nos merecemos una sanidad digna y no telefónica.