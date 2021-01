Con la que esta cayendo, estamos hechos un lío. Coronavirus, pandemia, mascarilla y vacuna son las cuatro palabras que más escuchamos, que más pronunciamos y que más leemos. En ocasiones escuchas, las menos, que todo esto es un montaje y, de ser así, qué bien lo han montado, dado que si el objetivo era asustarnos, lo cierto es que lo han logrado. Por si fuera poco, ahora nos anuncian que se ha detectado una nueva cepa, y uno se pregunta: ¿y la actual vacuna me sirve para esta nueva cepa? Luego te enteras que Putin no quiere vacunarse y, claro, que se vacunaran todos los políticos los primeros nos daría una garantía de seguridad. La mascarilla, con lo molesta que resulta con el calor, lo cierto es que ahora con estos fríos resulta muy confortable y los feos están encantados. Entre escalada y desescalada nos anuncian que viene una nueva ola, y de seguir así vamos a tener que aprender a hacer surf. Necesitamos sobre todo ánimos y, por favor, que no nos asusten tanto.