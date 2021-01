Orgulloso de Osasuna

Como aficionado osasunista (no socio) estoy muy orgulloso de nuestro equipo tras el partido contra el Real Madrid. Desde el día anterior los operarios de Osasuna pusieron toda la carne en el asador para que el partido se jugara. Somos una tierra de gente currela y muy trabajadora, y a Osasuna lo sentimos como algo nuestro.Lo que no es de recibo es escuchar la rueda de prensa del entrenador madridista tras el partido. Este entrenador, Zinedine Zidane, tendría que tener más respeto por los equipos humildes, sencillos y que se parten la cara día a día por sus trabajadores y seguidores. Suena a excusa, y rancia, su frase de que no se tenía que haber jugado el partido. Lo que le molestó, seguramente, es que su equipo fue incapaz de ganar en El Sadar. No sé si pensaba que se les pondría una alfombra para que sus figuritas nos deleitaran con su fútbol. Va a ser que no Zizou. Esto es El Sadar, y el que no lo sepa ya lo sabe. No nos damos por vencidos hasta el final, y menos contra los que van de superiores. Que aprenda a corregir sus errores y gane los puntos en el campo, no en las salas de prensa ni en los despachos. ¡Aúpa Osasuna!