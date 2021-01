Cara y cruz: Madrid versus Iruña

Cara......la que le sobra a la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, por presumir de haber construido un hospital cerca de un aeropuerto. Esa idea la ha copiado de Pamplona, porque aquí hace años que lo tenemos instalado, con la diferencia de que primero estaba el hospital y luego pusimos un aeropuerto cerca. Más que nada para entretener a los pacientes y a sus visitas con la salida y aterrizaje de aviones, porque luego no resulta muy práctico, pues cuando nieva mucho se cierra el aeropuerto y el hospital sigue funcionando (por lo menos en Iruña). ¡Punto para Navarra!La cruz.En Navarra hemos cuidado nuestras carreteras y procurado cuando nieva utilizar quitanieves convencionales para dejarlas expeditas. Ahí Madrid nos ha superado. Ante el temporal previsto con antelación más que suficiente, Madrid anunció que estaban preparados. No tenían quitanieves convencionales, pero disponían de una máquina secreta: la Casadopala despejadora de caminos del jefe de partido de la Díaz Ayuso, equipada con motor de alubias. Mucho menos contaminante que nuestros quitanieves de gasóleo, aunque no ha resultado demasiado efectiva. El problema es que no hubo una buena planificación, pues los caminos que hicieron no se sabe de dónde venían ni a dónde iban y, según las imágenes, parece que los colaboradores echaban nieve donde la máquina oficial la había quitado. Tampoco se sabe el tiempo de autonomía de la máquina€ Todo es cuestión de planificar a futuro, pero parece que la idea puede cuajar para futuras nevadas, y con unas cuantas PPmáquinas bien alubiadas, el problema de la nieve estará solucionado, con menos contaminación y sin necesidad de que la Ayuso salga de casa (así no llegará tarde a las reuniones de vialidad invernal, aunque su presencia sea irrelevante).¡¡¡Punto para Madrid y empate!!!!(Como con Osasuna)