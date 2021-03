Liberados y delegados sindicales, ¿vetados a vacunarse?

Hace unos días leía un artículo en la prensa navarra en la que se presentaba como escandaloso que liberados sindicales del SNS-Osasunbidea hubieran sido incluidos en el plan de vacunación puesto en marcha por Salud para el personal sanitario. Al mismo tiempo yo era protagonista de una situación dantesca como liberada sindical.La mayoría de los liberados sindicales pertenecemos a colectivos profesionales, por tanto, lo lógico es que nos vacunemos cuando nuestro colectivo lo hace, puesto que es con esos compañeros y compañeras que se vacunan con los que estamos en contacto frecuente. Se trata de estar, responsablemente, en igualdad de condiciones.Pues bien, como trabajadora sanitaria recibí una llamada de citación desde el SNS para ponerme la vacuna el 25 de febrero y acepté. Sin embargo, el sindicato al que pertenecía no consideró que debiera hacerlo. ¿Acaso no es ético vacunarse si eres liberado/a sindical? ¿Siendo personal sanitario decide el sindicato que no debes vacunarte?Aclararé algunas muestras de mi ética profesional y personal:1. En el punto más álgido de la primera ola de la pandemia me presenté como voluntaria para trabajar con pacientes covid en turnos de doce horas.2. En la segunda ola, en las mismas condiciones, estuve en la realización de pruebas PCR (función que podría haber eludido) debido a la falta de personal por ser época estival.3. Devolví de un cobro de 233,60€ en concepto de Productividad covid (pruebas PCR una jornada completa) puesto que consideré que era parte de mi jornada laboral; en lugar de hacer función sindical la hice sanitaria y no tenía que cobrar por encima de ello.4. Segunda y tercera olas, volví a ofertar mi vuelta al trabajo voluntario como sanitaria, aunque esta vez no fue necesaria mi colaboración por haber personal suficiente.No creo que haya que demostrar más indicadores de que si algo me caracteriza es, precisamente, mi alto sentido de la responsabilidad.Vacunarse cuando te corresponde es un derecho, una obligación y una responsabilidad, aunque pueda parecer paradójico.