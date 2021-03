Actitud del Ayuntamiento de Baztan frente al matadero municipal

Durante los últimos meses ha existido en el valle un cierto revuelo popular relacionado con el matadero municipal de Baztan, que ya salió en prensa a través de acusaciones de Navarra Suma y su defensa de EH Bildu y Baztango Ezkerra.

A raíz de estas notas desde Geroa Bai Baztan hemos mantenido reuniones con diferentes agentes y vecinos donde nos han trasladado sus experiencias y sus preocupaciones, algunas de ellas graves como el cobro de gestiones que no se han realizado (MER), negativa a sacrificar el ganado la fecha acordada, no querer abrir las instalaciones para la retirada de la mercancía, cobros superiores en las tasas acordadas en el pliego, elevados sueldos de los arrendatarios, la visita de varios funcionarios de Sanidad para el cierre del matadero a finales de octubre y un largo etcétera. Con todo realizamos una consulta al Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Animal por el tema de expedientes, a la cual nos contestan el 16 de febrero que se ha mantenido una reunión con el alcalde y secretario del Ayuntamiento del Baztan, así como con el representante de dicho Ayuntamiento en el matadero, donde se les informó de cuál es la situación actual en el mismo, así como que ante las actas levantadas por la veterinaria del servicio de control oficial se ha presentado ante la Secretaría Técnica del Departamento de Salud la correspondiente propuesta de expediente sancionador. Intentamos sacar más información llamando al jefe de sección, quien nos confirma la existencia de dos expedientes sancionadores al matadero municipal de Baztan, que el alcalde está al corriente y que no pueden proporcionar más información al resto de personas.

Con toda esta información en el pleno del pasado 25 de febrero desde Geroa Bai realizamos las pertinentes preguntas, y para sorpresa nuestra nos contestan que no se tiene conocimiento de expedientes sancionadores, que es la empresa responsable, que han oído alguna queja pero nadie particularmente se ha quejado de la gestión del matadero, que llevan más de año y medio contestando a las actas de los veterinarios por faltas en la gestión€ y ante todo esto ¿el Ayuntamiento qué? Se les pregunta si los cobros en las tasas son las establecidas en los pliegos y contestan que suponen que sí, todo suposiciones y desconocimiento. Parece ser que el Ayuntamiento prefiere dejar pasar el tiempo hasta terminar el contrato, pero, ¿mientras qué?

Ante tales evidencias de posibles irregularidades ¿cómo se puede no hacer nada y dejar pasar el tiempo? Si el Ayuntamiento es titular del matadero y tiene un pliego firmado que pudiera ser que no se esté cumpliendo, ¿por qué no se ha abierto expediente al adjudicatario para aclarar los hechos? ¿Es cierto que ningún vecino ha trasladado queja alguna al Ayuntamiento? ¿Por qué el Ayuntamiento nos contesta que no tiene constancia de expedientes y desde el Servicio de Salud Alimentaria nos dicen haber trasladado al alcalde la propuesta de expedientes sancionadores?

Con esta actitud parece que el Ayuntamiento da por buena la gestión del matadero municipal frente a las quejas de usuarios y clientes que han optado por irse a otras instalaciones, y a su vez muestra cierta despreocupación por aclarar e investigar lo que está ocurriendo en las instalaciones municipales.

Geroa Bai Baztan