Una vez más la decisión del Gobierno de Navarra –para contrarrestar el aumento de casos de covid– contempla el cierre de la actividad en el interior de locales de hostelería.No soy científico para debatir sobre la medida, pero sí voy a exponer argumentos que defiendo desde la lógica y la razón.Señores del Gobierno, ustedes legislan y por tanto deben velar por el cumplimiento de las leyes. Estoy harto de ver terrazas donde las distancias entre usuarios incumple sus normativas. No veo elementos de control, de acceso, en grandes superficies y centros comerciales. Ver grupos de personas incumpliendo lo que ustedes han impuesto, es más que usual.Con cada incumplimiento aumentan los días en que permanecemos cerrados sin ser causantes de absolutamente nada.Las actuaciones de los diferentes ayuntamientos indica claramente un desajuste institucional que en mucho perjudica, por no mencionar a cada taifato autonómico y sus variopintas decisiones. En unos lugares se permiten terrazas enormes, en otros 4 mesas, marcadas con líneas para no invadir más espacio del concedido. Algunos ayuntamientos promueven espacios públicos para que algunos negocios monten terrazas, perjudicando a los que no reciben tal gracia.Esto cabrea, y mucho, pues uno siente que está de pasajero en un barco donde en el puente de mando dirige el grumete, que es muy guapo y bastante gracioso. Conclusión, nos vamos a la mierda.