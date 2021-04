Gestión, a revisión

Como vecina de Burlada y madre de dos txikis, me gustaría manifestar mi indignación frente a la gestión llevada a cabo por el Patronato de Cultura de Burlada en lo referente a la venta de entradas para espectáculos.El pasado lunes 19 de abril a las 12.00 horas se ponían a la venta las entradas para la actuación de Pirritx eta Porrotx en la localidad de Burlada el miércoles 28 de abril en dos sesiones de tarde.Como ya se preveía, vistas experiencias de años anteriores, las entradas se agotaron muy rápido. Justo a las 12.00 horas, ya con la página abierta con el fin de realizar la gestión a través de la misma, todavía más de la mitad de la sala se mostraba libre. Cuál fue mi sorpresa cuando a los cinco minutos ya colgaba el cartel de agotadas, quedándome sin poder realizar la compra.Así que, sin dar crédito a lo que estaba ocurriendo, me pongo en contacto con el Servicio de Euskara del Ayuntamiento de Burlada así como con el teléfono 012, a través del cual también se realizaba dicha gestión, con el fin de confirmar y consultar si existía un límite máximo de entradas por persona. Efectivamente, me aseguran que no hay límite.Seguidamente me pongo en contacto con la propia Casa de Cultura con el fin de contrastar dicha información y me confirman lo mismo. Tampoco existe límite alguno de compra de entradas por persona a través de la página web.Me pregunto, ¿cómo puede estar permitido esto a estas alturas? ¡Una misma persona puede acceder y comprar la mitad de la sala! Esto no tiene ningún sentido, y menos ahora cuando el aforo se ha reducido notablemente. Lo lógico es que exista un límite máximo de compra de entradas por persona para cualquiera de los espectáculos con el fin de que no sólo una minoría pueda acceder a ellos. En este caso, ha ocurrido en uno de los espectáculos infantiles de mayor demanda (por no decir el de mayor demanda) en la localidad, y han sido muchos los y las txikis que se han quedado sin poder asistir al mismo. Pero en el resto de espectáculos se repite la misma historia€Por ello, propongo se plantee un cambio en lo que a la gestión de la venta de entradas se refiere.