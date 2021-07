Al Sr. Jose María Muruzábal del Solar

En el artículo de Tribunas del DIARIO DE NOTICIAS del pasado día 18 de julio, se hablaba de Los Caídos como elemento arquitectónico. No voy a opinar sobre ello ya que no entiendo de urbanismo, aunque sí voy a rebatir un párrafo que dice: "Pero aquella guerra terminó hace más de 80 años y una sociedad no puede perpetuar el odio y el rencor que aquello causó".Sr. Muruzabal, la guerra no terminó el día 1 de abril de 1939, no, pues durante varios años se siguió fusilando/asesinando a gentes indefensas en tapias de cementerios, patios de cárceles y descampados. ¿Eso es terminar la guerra?Sabiendo que los nazis estaban masacrando y asesinando a miles de exiliados de la guerra y, no solo no se hizo nada para evitarlo sino que se aplaudió lo que estaba ocurriendo, ¿eso es terminar la guerra? Con todos los batallones de trabajadores castigados, muchos hasta la muerte, y en Navarra hay buenos ejemplos, ¿eso es terminar la guerra? Negando el "racionamiento" a más de una viuda y huérfanos de los asesinados, incluso negándoles su condición de viudedad, ¿eso es terminar la guerra?En una carta no hay espacio para enumerar todos los atropellos que se han cometido durante décadas, que por mucho que lo queramos maquillar forman parte de esa guerra. Cuando dice que no hay que perpetuar el rencor y el odio, yo no he oído a nadie decir que hay que llenar las cunetas de la derecha de las carreteras como ya lo hicieron los responsables de la guerra en las cunetas de la izquierda. Justicia no es rencor ni odio. Mientras haya una sola persona asesinada y tirada en una cuneta o descampado, sin localizar y dado un entierro digno, la guerra no ha terminado.¿Cuándo superamos el hambre las familias de los represaliados? Esto es guerra. Hasta que no se haya devuelto el último objeto, edificio o finca confiscada por motivos de la guerra, esta no ha terminado.Espero que tu próximo escrito respete a todos los perdedores de aquella masacre y se les devuelva el honor como se merecen, antes que decir que la guerra había terminado.

*El autor es un hijo de represaliado y por ende represaliado