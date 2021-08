Las personas mayores y la sinrazón del sistema Cl@ve

Los trámites con las diferentes administraciones se han digitalizado. Pregunté sobre la obligatoriedad también para mi madre y padre mayores y me respondieron que sí. Yo pensé que con mi teléfono móvil y correo electrónico se podría hacer. Les llevé al registro del palacio de Diputación y cuál fue mi sorpresa cuando piden como requisito que cada cual tenga su móvil. Hace mucho que mis progenitores no utilizan móvil puesto que no lo necesitan. A estas alturas ya no sabían manejarlo. En casa no hay apenas cobertura, ni ordenador, ni internet, ni falta que les hace. Si tienen que hacer alguna gestión se la hacemos nosotros. Las tarjetas personales de salud están adscritas a mi móvil. ¿No sería lógico que pudiera hacerse lo mismo para la Cl@ve, siempre con el consentimiento correspondiente? La digitalización puede facilitarnos la gestión con la administración, pero no se puede generalizar de esa manera sin tener en cuenta diferentes circunstancias, para no llegar a situaciones absurdas.