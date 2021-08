Leo y oigo, en algunos medios de comunicación, que Koeman critica la actitud de Illaix Moriba: "Es horrible, el dinero no es lo más importante con 18 años". ¿Sabe, señor Koeman? Illaix Moriba y bastantes chavales más quieren aprovechar lo que muchas directivas de equipos como el que usted entrena o el mío (el Athletic, del que solo soy seguidor), entre otros, han hecho: han tratado de mantener a jóvenes en la plantilla a base de talonario (el amor a los colores parece ser leyenda). Su equipo debió desprenderse de Messi, no quisiera que el mío tuviera que hipotecar los terrenos de Lezama o el palacio de Ibaigane debido al despilfarro que se realiza cuando "el dinero no es mío". ¿Que se puede esperar de muchachos que están a merced de una cuenta corriente? Son millonarios prematuros... ¡Bielsaaaa!