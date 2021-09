Entiendo que es el Tribunal Constitucional el máximo garante y responsable de que todos cumplamos la Constitución.Hay hoy en España un partido político que se niega a cumplirla y no veo que este Tribunal haga nada efectivo al respecto. ¿Por qué no dicta una orden expresa y clara dirigida a dicho partido y a sus responsables para que, de una vez por todas, dejen de poner excusas y cumplan con lo que la Constitución indica accediendo a la renovación del CGPJ y otros estamentos cuya vigencia ha caducado?Hecho esto y de persistir dicho partido en su negativa, en mi opinión podría este Tribunal encausar a sus representantes y, si procediese, condenarlos por desobediencia al igual que hizo con los responsables catalanes del procés.No soy experto en leyes pero tampoco veo por qué un proceso así no pueda ser puesto en marcha.