Mancomunidad: ¿subir las tasas o mejorar la gestión?

Recientemente nos hemos desayunado con el anuncio de las subidas de tasas de la MCP. Yo me pregunto si antes de aplicar la fácil receta de subir las tasas a los contribuyentes han pensado en la posibilidad de hacer una mejor gestión con los recursos públicos.Por poner algún ejemplo, la nueve sede de la Mancomunidad en el antiguo convento de las Salesas nos va a costar más de 13 millones de obra, más de 4 en la adquisición del inmueble, más gastos de proyecto, dirección de obra... Vamos, cerca de 20 millones de euros para un edificio totalmente ineficiente destinado a servicios técnicos y oficinas. Y que no traten de engañarnos, la recuperación de edificios de la ciudad no es competencia de la MCP.Cualquier empresa gestionada con criterios de eficiencia y orientación al cliente optaría por tener en el centro de Pamplona unas oficinas para la atención al público y todo el resto de servicios se albergarían en un polígono en las cercanías de Pamplona, el ahorro sería descomunal.Por citar otro ejemplo, si la MCP cumpliera las directivas europeas nos ahorrarían a los contribuyentes las sanciones que por dichos incumplimientos se vienen imponiendo a la Mancomunidad por verter residuos sin tratar en Góngora. Así mismo, los contribuyentes agradeceríamos en nuestros bolsillos que la Mancomunidad cumpliera la Ley de contratos del sector público en defensa de la libre competencia, permitiendo la libre concurrencia como es su obligación.Dejaremos para otro día la turbia transparencia de las contrataciones de personal, el curioso juego de lo público/privado que se traen entre la MCP y la SCPSA (la sociedad mediante la cual la Mancomunidad gestiona los servicios que presta al ciudadano), la falta de respuesta a las instancias, la falta de cumplimiento de sus propias ordenanzas,...¿Es necesario subir las tasas a los ciudadanos, o con una correcta gestión sería posible tener mejores servicios con unas tasas aún más bajas?