La teoría era buena, la práctica no

Todos conocemos ya las medidas del pasaporte covid, no se permite la entrada a ciertos sectores sin el certificado de vacunación. Pero, ¿es útil su práctica? Hago la pregunta desde la experiencia, me he encontrado casos en los que o no se pide el código QR o no se escanea o se presentan certificados falsos. Sin hacer alusión a la población que está en situación de aislamiento o con entornos poco digitalizados. Como persona activa laboralmente, en el sector de la restauración, no entiendo cuál es la diferencia de no dejar entrar a un cliente que no tiene completa la pauta de vacunación si ni mis compañeros de trabajo la tienen y por ley no se la pueden exigir. Me parece una falta de sentido común a todas aquellas personas que aún lo están pasando mal o que han perdido a seres queridos en toda esta tragedia global. Pero nosotros seguimos con una actitud y un certificado de vergüenza y sin sentido. Equiparar el estar vacunado con estar inmunizado no se ajusta a la realidad. Si se informara más de qué beneficios puede tener la vacuna sería más efectivo.