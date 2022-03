Carta abierta al director del Tour de Francia

El próximo año, 2023, la afición ciclista vasca está de enhorabuena, puesto que podremos gozar del Tour de Francia por las carreteras de nuestro país. Supongo que todos y todas estaremos conformes e ilusionados. En lo referente al diseño de los recorridos no me encuentro tan afín. Soy consciente de que en dos o tres etapas resulta imposible cruzar todas las comarcas y pueblos de Euskal Herria. No obstante, no tengo ni la más ligera duda de que una de ellas debería ser visitada por el pelotón ciclista: Las Encartaciones. Y si pudiera atinar un poco más, pediría que atravesase un municipio: Sopuerta.Muchas personas y, usted mismo como director del Tour, se preguntarán la razón. Esa razón tiene nombre de ciclista: Francisco Cepeda."Paco" pedaleaba destacado en la etapa de Grenoble, cerca del col de Galibier, el 11 de julio de 1935. Paco se fue al suelo o fue arrollado por un coche. Nadie sabrá jamás cómo ocurrió el accidente, pero la realidad es que murió a causa de las graves heridas que sufrió por el golpe en la cabeza.Paco, nacido en el concejo de Sopuerta de Las Encartaciones, se convirtió en el primer ciclista que falleció corriendo el Tour de Francia.Estoy seguro de que están a tiempo de rectificar y hacer que la Grande Boucle, la mejor carrera ciclista del mundo, circule junto al lugar donde Paco reposa brindándole un merecido homenaje.Repose en paix, goian bego, descanse en paz.