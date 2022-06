Carta al perfil

El perfil es el contorno de la sombra. La otra parte de la luz, fascinación y embrujo. El esquema del alma de las cosas. Por eso los egipcios pintaban las figuras de perfil, menos los ojos, los hombros y las manos planas, que las pintaban de frente, porque allí reside la fuerza del alma.Picasso pintó el horror de Gernika copiando a los pintores de Egipto. Nada nuevo bajo el sol. Lo que no sé es qué perfil van a encontrar los artistas para pintar la catástrofe que avecina a la humanidad si no cambiamos. Y ya vamos tarde.Tal vez sea la razón más fuerte para que el morir no importe, evitando así el dolor previsto. Mientras tanto, oler la sombra de los pinos y cantar la tonadilla, amarrado a tu cintura, cintura te canté, a la sombra de esos pinos, puede que sea la mejor opción.