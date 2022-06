El buen comercio existe

Hace muchos años compré, y me instalaron, una cortina de aluminio para el salón. Ahora que, por el deterioro propio del uso y del tiempo pasado, he necesitado reponer unos accesorios, ellos me los han proporcionado. No sé de dónde los han sacado, porque ese sistema ya no existe en el mercado, pero me han atendido con el mismo interés de cuando fui a comprar.Por aquello de "las amonestaciones en privado y las felicitaciones en público" diré que la tienda de la que hablo es Baines decoración, en Pamplona.Para los desconfiados diré que no soy familia y que únicamente me mueve reconocer y agradecer el buen hacer de profesionales que atienden a los clientes en la venta y, lo que es más difícil, en la postventa. Nada más... y nada menos.