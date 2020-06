Lo del día 6

En Valencia se quedaron sin Fallas. En Sevilla y muchos sitios más sin Semana Santa, sin Feria de Abril, en cientos y miles de lugares se han quedado y se van a quedar sin celebrar fechas que en cada uno de esos lugares son para sus habitantes muy importantes. En Pamplona nos quedamos sin Sanfermines. ¿Es una pena? Lo es, pero ¿es necesario o responsable o solidario con lo que se ha pasado irse a almorzar con la cuadrilla precisamente el día 6 y juntarse varios centenares o miles de personas en una zona concreta bien regados hasta las cartolas? No lo sé, no soy capaz de saber si desde un punto de vista sanitario es sensato o insensato, tampoco soy nadie para valorar por tanto la solidaridad ni su irresponsabilidad. Pero, sintiéndolo mucho, sí creo poder decir una cosa: es idiota. El acto, cuidado, no las personas. Es idiota porque supone colocar muy por encima de la prudencia y del respeto que merecen miles de muertos y miles de dramas un asuntillo emocional muy respetable pero que este año por desgracia no va a tener lugar y que no va a tener lugar precisamente por respeto y prudencia. No hay día 6, debería de ser como un 6 de abril. No hay día 7. Es jodido, pero es así. Tienes decenas de días para irte a almorzar. ¿Eres más pamplonés por eso, más casta, más jatorra, quieres más a tu ciudad o en realidad lo que quieres más es la imagen de ti mismo que necesitas transmitir a los demás? No sé, me parece alucinante, quizá esto se estudie en los libros dentro de 100 años. Aunque no haya rebrotes, aunque no sea un riesgo, me fascina el empecinamiento, la cosa esta de "por mis cojones"o "yo es que sin día 6€". Ya hay peñas que anuncian que cierran de 6 a 14 y algún bar que ha cancelado almuerzos. Cada cual gestiona su negocio como quiere y hace bien, pero alabo el detalle de quien se ha echado para atrás un poco. Ha caído la gente como cucarachas dos meses. No sé.