Ahora hay mucha gente buscando una nueva utopia. Eso dicen. Algo bello en lo que creer. Pero distinto a lo anterior. Aunque, ¿es eso posible? ¿Realmente puede haber algo bello que no tenga nada que ver con lo anterior? No sé, vaya lío, de todas formas, qué majos los del opus. Me parece admirable que los colegios del opus, que antes segregaban por sexos a su alumnado, hayan cambiado de opinión. Lo digo en serio (incluso lo diría en sirio, si supiera). Aunque lo hayan hecho sin más para poder recibir el buen dinero público. No es un mal motivo. Mucha gente se retuerce un poco y hasta es capaz de hacerse contorsionista para recibir dinero público. Además seguro que no lo han hecho solo por eso. Seguro que las razones pedagógicas también han tenido algo que ver. Segurísimo, vamos. No hay nada como tener voluntad de mejorar. En cualquier caso, dijeron que lo harían (yo entonces aluciné) y mira: al final lo han hecho. Cosa que, a mi entender, les honra. Así que chapeau. Es cierto que solo lo han hecho en primero de primaria, pero bueno, no sé, mira, algo es algo, ¿no? Yo intento mirarlo por el lado bueno. Como dice Teodoro, lo importante es que nos centremos en lo importante. O sea, que van poco a poco y eso, pero van. Qué listos. Hay gente que piensa que le están tomando el pelo al gobierno, pero no. Qué va. Son listos, esa es la cuestión. Si eres listo, eres listo. No puedes evitarlo. A veces los listos se hacen los tontos para dar el pego. Y suelen tener éxito, porque son listos. Lo contrario, intentar hacerse el listo siendo tonto es difícil. Y suele resultar patético. Nunca engañas a nadie. Nunca consigues nada. Solo hacer el ridículo. En fin, ya no sé de qué estaba hablando, pero es igual. Ah, sí, de las nuevas utopías. Pues eso, qué sería de nosotros sin las bellas y efímeras utopías, ¿no?