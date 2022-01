Antígenos no para ocultarse

Esto de gripalizar la covid empieza a ser un discurso muy peligroso. Lo digo porque no oigo más que hablar de que el Omicron es un catarrillo que casi mejor pasarlo y olvidarse de todo. ¿Por qué no contagiarse de ómicron y salir de esta mierda de una vez? Lo habrán oido. Es leve, ¿no? ¿Y además puede aumentar la inmunidad? ¿O no conocen a padres que están dejando que los críos se contagien? Ojito. La covid no es como la gripe. Ninguna enfermedad llena la UCI con 36 pacientes y 266 hospitalizados. Salud prevé en Navarra un mes de enero y arranque de febrero muy difícil en los hospitales, recuerda que el virus ataca a personas mayores de 75 años y que ha entrado a saco en las residencias. La OMS recuerda que ómicron sigue siendo un virus "peligroso. especialmente para quienes no están vacunados", que causa casi 50.000 muertes a la semana en el mundo. Su capacidad de contagio es tan descomunal que ya está colapsando el sistema sanitario y poniendo en riego a los más vulnerables. Aquí, en Navarra, se están desprogramando operaciones. Por esta razón, ahora que tenemos los test de antígenos más a mano que nunca debemos ser responsables con su uso. Salir de dudas cuando creamos que nos hemos expuesto y actuar en consecuencia. Sin escondernos, aunque apenas tengamos síntomas. Porque de nuestra conducta dependerá, en muchos casos, la vida de los demás. Y la OMS ya alerta de que no será la última variante. Así que mejor no quitarse la mascarilla.