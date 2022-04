TikTok, la otra guerra

Si Vietnam fue la primera guerra televisada la de Ucrania se ha convertido en la primera guerra retransmitida por Tik­Tok, una de las plataformas –china– más populares para compartir vídeos y fotos. Minuto a minuto. Entre sus 1.000 millones de usuarios destaca la audiencia juvenil (la población rusa y ucraniana tiene actualmente un acceso muy limitado por motivos diferentes). La ucraniana Valeria Shashenok, de 20 años, se hizo viral al narrar sus días en un búnker en Cherníhiv. O Lily Ebert, una superviviente del Holocausto, a sus 98 años cuenta su experiencia en Auschwitz a casi dos millones de seguidores en esta plataforma. Fotos y vídeos cortos de personas que viven en sus propias carnes el conflicto bélico. Sin negar las ventajas de la inmediatez, en la era de la sobreinformación y la desinformación muchas veces no es fácil discernir entre lo real y lo manipulado. El algoritmo de TikTok muestra a muchos jóvenes, que se mueven entre la documentación y el morbo, los bombardeos a ciudades ucranianas o historias de cientos de refugiados. Pero también llegan muchas fake news sin fuentes fiables, informaciones basadas en bulos y propagandas. Cuando no escenas de videojuegos. Dicen que algunas cuentas han recibido dinero por publicar contenido bajo una serie de directrices marcadas por agentes pro-Putin. O que la Casa Blanca ha reunido 30 estrellas de TikTok con el fin de frenar la propaganda del Kremlin. Entre tanta marea audiovisual prefiero seguir a Almudena Ariza o Mikel Ayestarán para que me cuenten lo que ha ocurrido en Bucha. Periodistas en tiempos de guerra.