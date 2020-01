Explicaciones a la cara

Pamplona - Osasuna fue recibido ayer por el presidente del Comité de Árbitros de la Federación después de la queja que interpuso el club rojillo el pasado diciembre. Velasco Carballo habló sobre este tema e incluso analizó la jugada con los representantes del club, quienes salieron satisfechos de la reunión.

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, recibió ayer por la tarde en la sede de la Real Federación Española de Fútbol al Club Atlético Osasuna. El presidente de la Federación Navarra de Fútbol y vicepresidente de la RFEF, Rafa del Amo, ejerció de anfitrión en un encuentro que se prolongó por espacio de 90 minutos. Osasuna estuvo representado por su vicepresidente Miguel Cuesta.

El club rojillo recibió explicaciones sobre el funcionamiento del VAR y el método de trabajo del Comité Técnico de Árbitros. De esta manera el Comité Técnico de Árbitros mantiene la transparencia en el VAR como clave para su éxito. Además es importante que los clubes puedan ver la sala del VOR y conozcan la labor del equipo arbitral.

Durante la visita a las instalaciones del VOR, sitas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, también ha participado Antonio Rubinos Pérez, adjunto a la presidencia del Comité Técnico de Árbitros.

Explicaciones sobre la queja Osasuna mostró su enfado el pasado mes de diciembre tras dos jornadas en las que el VAR no entró a valorar dos acciones clamorosas de penaltis favorables a los rojillos. Las acciones fueron valoradas ayer en la reunión y, aunque no transcendió que se dijo, la expedición rojilla se marchó satisfecha con lo escuchó de los miembros de CTA. Osasuna lleva en comunicación con miembros de la RFEF, a la que pertenece el organismo arbitral, desde que presentó la queja formal y publica por estas dos acciones. Ambos estamentos se han mostrado durante este tiempo con una actitud conciliadora y en la entidad rojilla existe el sentimiento de que han sido escuchados y esperan que no se vuelvan a repetir este tipo de acciones donde el videoarbitraje debería ayudar a que se imparta justicia.