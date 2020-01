Al juicio, una sala experta en Instrucción

pamplona - Las catorce partes personadas en el procedimiento penal de los presuntos amaños de Osasuna (once acusados y tres acusaciones -Fiscalía, LFP y Osasuna) conocieron ayer la composición de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que juzgará el caso. La composición de la Sala se ha comunicado a última hora tras haberse firmado el acuerdo esta misma semana, tras la reunión que la Sala de Gobierno del TSJN tuvo el pasado lunes. Allí, ante las bajas de dos de los tres magistrados titulares de la Sección Segunda (José Francisco Cobo y Ricardo González), se confirmó que la jueza decana de Pamplona y titular del Juzgado de Instrucción 3 de la capital navarra, Mari Paz Benito, así como la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Margarita Pérez-Salazar, ambas con experiencia notable en el campo de la instrucción penal pero no en el enjuiciamiento salvo de juicios rápidos, formarán el tribunal junto a Raquel Fernandino, que será la ponente de la sentencia y que ocupa plaza en la Audiencia. El juicio arranca el próximo lunes con las cuestiones previas y el martes se inicia el turno de declaración de los investigados, con Ángel Vizcay en primer lugar. El orden de las declaraciones también resulta interesante ante la composición del nuevo tribunal, puesto que habitualmente, en la formación original de la Sala, la Sección Segunda es uno de los pocos tribunales de España que concede a los acusados la posibilidad de declarar en último lugar, cuestión que beneficia a su derecho de defensa. En el caso que ocupa no ocurrirá así. De esta forma, el lunes probablemente salga a colación en la primera jornada el hecho de que una de las magistradas, Mari Paz Benito, haya sido la instructora de la causa penal de los exdirectivos de Osasuna por impagos de IVA y de IRPF a Hacienda. Aun así, por el momento las defensas no están por la labor de presentar un incidente de recusación para que se estudie si compete a Benito juzgar este asunto.

En el juicio se sentarán en el banquillo once acusados, entre ellos cinco exdirectivos de Osasuna (Vizcay, Archanco, Peralta, Pascual, Bandrés), el expresidente de la Fundación Osasuna, Diego Maquírriain, los exfutbolistas del Betis, Xavi Torres, Jordi Figueras y Antonio Amaya, y dos inmobiliarios de Tarragona que firmaron un documento falso remitido por Osasuna para justificar una salida irregular de dinero. Les piden entre 3 y 14 años de prisión a todos ellos por delitos de apropiación indebida, falsedad y corrupción deportiva (amaños). - E. Conde