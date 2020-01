Lesión muscular de Oier

pamplona - Oier Sanjurjo fue sometido ayer a una resonancia que confirmó que tiene una lesión muscular en la zona de los isquiotibiales. A la espera de que se realice una valoración más en profundidad de las dolencias del jugador a la luz de estas pruebas, el centrocampista deberá guardar reposo en los próximos partidos, sin que se pueda determinar un periodo de baja. La acumulación de compromisos en el calendario en esta parte de la competición anuncia que el capitán va a ser espectador en bastantes citas. Oier se tuvo que retirar en la primera parte del partido frente al Valladolid -fue sustituido en el minuto 42 de partido por Jon Moncayola- cuando en una disputa notó una molestia al estirar la pierna y solicitó el cambio a continuación.

El que también tiene una lesión en los isquiotibiales pero de menor grado es Fran Mérida. El centrocampista fue baja de última hora para el encuentro del sábado precisamente por presentar molestias en esa zona. El futbolista fue relevado en la convocatoria por Javi Martínez. En principio, el concurso de Mérida frente al Levante es muy complicado porque el hecho de que el partido se dispute en viernes elimina muchas horas para la recuperación en el caso de una lesión sin mayor profundidad.

Las bajas de Oier y Fran Mérida afectan en la misma posición del campo a Osasuna, por lo que Arrasate va a tener que dar entrada en el medio centro a nuevos jugadores o reinventar a otros para esa demarcación.

A lo largo de la semana, de miércoles a viernes, se verá también si hombres como Toni Lato o Raúl Navas tienen opciones de restablecerse, recuperar chispa y contar.

enfado de arrasate Otro de los jugadores con problemas y que ayer no se entrenó fue Sergio Herrera. El portero sufrió un golpe en un muslo en una jugada que anuló con retardo uno de los jueces de línea -un fuera de juego claro-. La semana determinará cómo se encuentra para poder jugar frente al Levante. Arrasate se mostraba ayer contrariado por la acción que tiene que ver con la señalización de estas jugadas por parte de los árbitros. "Es que no entiendo la regla del fuera de juego cuando es tan claro", afirmó ayer en Tajonar. "Por esperar a que toque el delantero vamos a llevarnos un disgusto cualquier día, porque chocan portero y delantero cuando el segundo no tiene nada que perder".

"Hoy (por ayer) está mejor (Sergio Herrera) y espero que para el viernes pueda estar", señaló.