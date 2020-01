Kike Barja: "Estoy superfeliz por haber regresado tan rápido"

TAJONAR. El jugador de Osasuna Kike Barja ha declarado sobre su vuelta a los terrenos de juego seis meses después de lesionarse durante un entrenamiento que está "súper contento por haber vuelto tan rápido", a la vez que ha aceptado que, "todavía queda camino y trabajo por delante para seguir mejorando".

El extremo navarro ha comentado en rueda de prensa que se encuentra "ilusionado y contento, ya que el día en que me lesioné, no pensaba que podía jugar un partido oficial tan rápido".

"Me encontraba muy bien y sentía que podía participar, porque entrenando me veía bien y la rodilla la tenía óptima, pero es cierto que con este tipo de lesiones lo normal no es volver tan rápido", ha dicho Barja antes de iniciar el entrenamiento, a la vez que ha comunicado que, si ha vuelto de manera rápida, es "porque tanto los médicos como el míster, han considerado que estaba bien".

"Creo que todo el mundo que juegue con este escudo tiene que mostrar ganas, y ese sentido siempre he salido así porque es mi forma de ser", ha respondido Barja sobre el partido de Copa ante el Recreativo de Huelva, la vez que ha agregado que entró para demostrar "atrevimiento y alegría para intentar ayudar al equipo".

Sobre el desarrollo del encuentro, ha comentado que los jugadores deben ser "autocríticos", ya que tenían la experiencia de Haro presente y ha reconocido que su equipo debió haber salido "con una marcha más sin estar relajados", a la vez que ha apuntado que también hay que quedarse con la reacción del equipo en la segunda mitad donde "salimos con una marcha más".

Del gol de la remontada materializado por Íñigo Pérez, ha dicho que lo celebraron "con una alegría tremenda porque el partido se puso feo después de tanto esfuerzo mostrado a partir del descanso cuando salimos todos a una".

"Están siendo unas semanas rápidas por la Copa del Rey, así que ahora tenemos que recuperar bien y mañana centrarnos en el partido del viernes porque la liga es nuestra prioridad", ha apuntado Barja.

Barja ha comentado que se ve bien, y que por ello puede entrar en la convocatoria del viernes ante el Levante a pesar de que antes debe "entrenar bien mañana para que el míster, si lo cree oportuno, pueda convocarme".