Arrasate: "El equipo necesita al entrenador"

pamplona – El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, aseguró que se muestra "preocupado" por los resultados de su equipo ante Valencia y Atlético, y espera que hoy ante el Alavés den otra imagen en Mendizorroza.

"Estamos donde queríamos, pero no cómo queríamos. Las sensaciones de los dos últimos partidos han sido malas. Puedes perder ante Atlético y Valencia, ese no es el problema, sino que no hemos estado a la altura y hemos dado facilidades. El equipo necesita al entrenador, porque hay mucho que corregir", señaló el entrenador rojillo en la rueda de prensa previa.

Dejó claro que Osasuna se debe de parecer hoy más "a la segunda parte de Mestalla", pero para ello deberán cambiar cosas: "Necesitaremos estar mejor posicionados, algo que cuando sucede el equipo sufre. Habiendo analizado el partido, sabemos qué cosas hicimos mal. Trataremos de no repetirlo y de potenciar lo que hicimos bien".

Asimismo, aseguró que, ante el frenesí de partidos que los clubes de La Liga están viviendo en este mes de junio, no se están centrando tanto en las sesiones de entrenamiento. "No han pasado 48 horas desde el partido y hoy –por ayer– hemos hecho un entrenamiento de recuperación. Es más importante la hidratación, la alimentación y el tratamiento que el entrenamiento. Tenemos que competir mejor que los últimos días, necesitaremos estar bien en el aspecto físico", aseguró Jagoba.

"espero al mejor alavés" En cuanto a su rival de hoy, restó toda importancia a su irregularidad, tras ganar ante la Real pero caer ante Espanyol y Celta, goleados contra estos últimos.

"Espero al mejor Alavés, al de Mendizorroza, que lleva un año muy bueno en casa, con grandes resultados y ganando partidos ante equipos complicados. Se va a parecer más a ese Alavés que al del domingo. Es un rival complicado, que en casa parte de una buena organización ofensiva y de que es difícil hacerle daño", analizó sobre su rival.

Sobre el posible esquema que use ante el conjunto vitoriano, no quiso dar muchas pistas. "Es día de defensa de once, como digo siempre. Con tres y dos carriles estuvimos mal, aunque los goles no tuvieron que ver con el dibujo, ya que perdimos el balón, con malas transiciones y posicionamiento. Me equivoqué en el primer tiempo", incidió al respecto.

Para este partido no estará el guardameta Rubén Martínez, pero Barja volvió a la lista tras haberse lesionado antes del reinicio de la competición.

"Rubén tiene molestias en el abductor, tras jugar tres partidos seguidos es normal. Ha tenido que actuar más de lo que me gustaría. Jugará Sergio, que ya lo ha hecho también. Confío en los porteros que tenemos", expuso sobre el estado de Rubén.

"Barja está bien, lleva días entrenando con el grupo. Está recuperado, y es un jugador que nos va a venir bien para el último tramo. Todavía no están Chimy, Roncaglia y Rober, pero es importante ir recuperando a gente", finalizó.

"Debemos de salir con las cosas claras, y tengo la sensación de que así será contra el Alavés"