En Getafe, el sábado

El Getafe-Osasuna de la segunda jornada de Liga, programado para el viernes 18 a las 21.00 horas, se jugará finalmente el sábado 19 a las 20.45 tras la decisión de la jueza única de Competición de la RFEF, que acordó ayer la prohibición de jugar en viernes y lunes a tan solo dos días del comienzo de la competición, que tenía su inauguración hoy a las 21.00 horas con un Granada-Athletic que se terminará jugando finalmente mañana a las 20.45 horas.

Así las cosas, este cambio afecta solo a las dos primeras jornadas –las únicas en la que la Liga había puesto horario– de Primera y Segunda División. En esta primera jornada, además del Granada-Athletic, la decisión afecta al Alavés-Betis, previsto para el lunes 14 a las 21.00 y que finalmente se disputará este domingo 13 a las 20.00.

De la segunda jornada varía de hora otro encuentro además del Getafe-Osasuna, el Betis-Valladolid, previsto para el lunes 21 a las 21.00, que se jugará el domingo 20 a las 20.00.

En cuanto a la categoría de plata, la jueza acuerda que el partido de la primera jornada Leganés-Las Palmas, que había sido programado para este viernes a las 21.00, se juegue el sábado a las 20.45, y el Mirandés-Alcorcón pase del lunes 14 al domingo 13 a las 20.00.

Además, la jueza acuerda que el Castellón-Málaga de la segunda jornada, que había sido programado para el viernes 18 a las 21.00, pasa al sábado 19 de septiembre a las 20:45, mientras que el Cartagena-Sporting, que iba a ser el lunes 21 a las 21.00, se jugará el domingo 20 a las 20.00.

La jueza acuerda todos estos cambios, salvo que el equipo local, "bien directamente, bien por intermediación de LaLiga y dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de esta resolución proponga otro horario distinto dentro de los días y horarios válidos de la jornada de competición".

nuevas reglas para las manos El excolegiado Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR de la RFEF, explicó ayer algunos de los cambios en las reglas para esta nueva temporada, en especial en algunas situaciones de jugadas con mano. El aragonés recordó que todos los controles por encima de la axila no deben ser penalizados y también se refirió a las manos accidentales que acaban en gol.

En este sentido, indicó que estas acciones serán anuladas si se producen "inmediatamente al momento previo a la consecución del gol". "Si hay dudas sobre la accidentalidad debe ir a verla", advirtió.

Además, informó que los penaltis no se repetirán en el caso de que el guardameta se adelante si este "no toca el balón" y "no ha influido en el fallo" del lanzador, mientras que tampoco se amonestará a aquellos que lo detengan y se adelanten por primera vez.